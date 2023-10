El mercado de seguridad de mainframe observará el mayor crecimiento de 162,76 millones de dólares con una excelente tasa compuesta anual del 9,00% para 2030

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de seguridad de mainframe alcance los 162,76 millones de dólares en 2030, lo que equivale a 81,68 millones de dólares en 2022, con una tasa compuesta anual del 9,00% durante el período de pronóstico. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos de mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción y análisis de mortero.

La investigación y el análisis sobre los desarrollos clave en el mercado, los competidores clave y el análisis integral de la competencia incluidos en el informe consistente Mainframe Security ayudan a las empresas a visualizar una imagen más amplia del mercado y los productos que, en última instancia, ayudan a definir estrategias comerciales superiores. Este informe de investigación de mercado es completo y abarca varios parámetros del mercado. El informe se puede utilizar para obtener información valiosa sobre el mercado de forma comercial. El informe de mercado de Seguridad de mainframe incluye la segmentación del mercado más detallada, un análisis sistemático de los principales actores del mercado, tendencias en la dinámica de los consumidores y de la cadena de suministro, e información sobre nuevos mercados geográficos para esta industria.

Dado que el entorno de mainframe tiene miles de clientes que ejecutan instantáneamente una amplia gama de aplicaciones con perfiles de rendimiento cambiantes, se necesita seguridad de múltiples capas para proteger el mainframe. La seguridad del mainframe ayuda a la empresa a enfrentar amenazas, reducir costos y monitorear la cobertura y las regulaciones. Además, permite reducir el riesgo empresarial mediante la implementación de cobertura de seguridad y la provisión de remediación de riesgos, bucle cercano e inteligencia de seguridad automática.

Oportunidades clave:

Tasa creciente de ciberataques y filtración de datos

El número de filtraciones de datos está aumentando en todo el mundo. El precio de recuperar la información o los datos para compensar la pérdida debida a la violación de datos es muy alto. Por ejemplo, según la encuesta ServiceNow realizada por Ponemon, casi la mitad de las 3.000 empresas encuestadas confesaron que su organización sufrió una infracción en los últimos dos años. De los que sufrieron una violación de datos, alrededor del 34% sabía que eran vulnerables pero no hicieron nada. Por lo tanto, el aumento de las violaciones de datos creará oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de seguridad de mainframe.

Principales actores clave del mercado Seguridad de mainframe:

IBM (Estados Unidos)

Dell Inc, (EE. UU.)

Hitachi (Japón)

Fujitsu (Japón)

Atos SE (Francia)

Hewlett Packard Enterprise Development LP (EE. UU.)

Corporación NEC (Japón)

Huawei Technologies Co., Ltd. (China)

Wipro Limited (India), Infosys Limited (India)

Cognizant (EE. UU.)

Tata Consultancy Services Limited (India)

Compañía de tecnología DXC (EE. UU.)

Broadcom (Estados Unidos)

HCL Technologies Limited (India)

BMC Software, Inc. (EE. UU.)

Desarrollo reciente

En 2020, Key Resources Inc. y BMC Software, Inc. firmaron una asociación para vender conjuntamente y otorgar licencias de soluciones de seguridad de mainframe. La asociación convertirá a Major Resources en el proveedor preferido para la gestión de vulnerabilidades y a BMC para la seguridad del mainframe. Esto permitirá a BMC software Inc. desarrollar su alcance geográfico.

Segmentos de mercado clave cubiertos en la investigación de la industria de seguridad de mainframe

Tamaño de las empresas

Pequeñas y medianas empresas

Grandes Empresas

Segmento industrial

Banca, Servicios Financieros y Seguros

Fabricación

Telecomunicaciones y tecnología de la información (TI)

Distribución al por mayor

Alimentos y bebidas

Construcción

Organizaciones sin ánimo de lucro

quimicos

Minorista

Otros

Tipo

Solución de control de acceso

Solución de seguridad del servidor

Servicios de evaluación de seguridad de mainframe

Otros

Servicio

Servicio profesional

Servicio gestionado

Análisis/perspectivas regionales del mercado de seguridad de mainframe

Los países cubiertos en el informe del mercado de seguridad de mainframe son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, el resto de Europa en Europa, China, Japón, India. , Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

América del Norte domina el mercado de seguridad de mainframe en términos de ingresos debido a la creciente demanda de POS para una gestión eficiente en estaciones de combustible y tiendas de conveniencia, y a la creciente adopción de POS móviles y POS basados ​​en la nube en esta región.

Asia-Pacífico seguirá proyectando la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período previsto de 2023-2030 debido a la alta adopción de soluciones basadas en la nube y la creciente necesidad de sistemas POS en esta región.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos como el análisis de la cadena de valor ascendente y descendente, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

