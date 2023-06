El mercado mundial de ropa de trabajose prevé que crezca a una CAGR considerable del 4,3 % durante el período de pronóstico. El término ropa de trabajo no se limita solo a la vestimenta que usan los profesionales corporativos. Es un término más amplio, que incluye ropa de trabajo industrial y uniformes que tienen ropa superior e inferior. La ropa de trabajo diferente tiene características diferentes, como la ropa de trabajo industrial que brinda durabilidad, comodidad y seguridad a los trabajadores industriales y, a veces, los protege de peligros externos. Además, los trabajadores que trabajan en el sector manufacturero y afines, como el automóvil, el petróleo y el gas, son conscientes de los daños y peligros externos causados ​​durante el trabajo, por lo que prefieren uniformes específicos en lugar de ropa informal. Además, aumentar la participación de las mujeres La participación de s en el mundo corporativo se ha traducido en el mercado mundial de ropa de trabajo en los próximos años. Tradicionalmente, las mujeres suponían hacer todo el trabajo doméstico y los hombres solían trabajar.

Hoy en día, las mujeres en los países desarrollados tienen el mismo peso y oportunidades para trabajar en el sector organizado y las empresas están obligando a usar ropa de trabajo durante las horas de trabajo. Por ejemplo, en septiembre de 2021, The Women in Apprenticeship and Non Traditional Occupations (WANTO), otorgó $3349 a Moore Community House, Inc., Per Scholars, Inc., SER Jobs para el progreso de Texas Gulf Coast, Inc., Tradeswomen Inc. ., y Wisconsin Regional Training Partnership Inc., para desarrollar capacitación previa al aprendizaje o habilidades no tradicionales para preparar a las mujeres para sus carreras. Por ejemplo, en marzo de 2021, Libaerty, LLC anunció el lanzamiento de su tienda en línea. Con este lanzamiento, la empresa ofrece prendas de trabajo para mujeres que van desde la industria hasta la construcción, desde la manufactura hasta la agricultura,

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación del mercado de ropa de trabajo

Por tipo de producto

Vestir

Accesorios

Lujo

Mercado de ropa de trabajo, por categoría

Hombres

Mujer

Niños

Mercado de ropa de trabajo, por canal de distribución

En línea

Desconectado

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Corea del Sur

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

3M

Grupo Ansell

Servicios Uniformes Aramark

Ballyclare Internacional

Bragard

carhartt inc

Cetriko’s

Cintas Corp.

Duluth Trading Co.

HAVEP

Nº AB

Honeywell Internacional Inc.

Grupo Hultafors

Soluciones de ropa Hunter Ltd

JKL ropa Ltd

Johnson Service Group PLC

Mi Hub Ltd

Red Wing Brands of America, Inc.

Grupo Superior de Co. Inc.

TenCate

Tranemo Textil AB

Corporación VF.

L. Gore & Associates, Inc.

Lobezno en todo el mundo, Inc.

