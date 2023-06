El ” Análisis del mercado de reemplazo de dientes hasta 2028″ es un estudio especializado y en profundidad de la industria de la salud con un enfoque especial en el análisis de tendencias del mercado global. El informe tiene como objetivo proporcionar una descripción general del mercado de reemplazo de dientes con una segmentación detallada del mercado por producto y usuario final. Se espera que el mercado de reemplazo de dientes sea testigo de un alto crecimiento durante el período de pronóstico. El informe proporciona estadísticas clave sobre el estado del mercado de los principales actores en el mercado reemplazo de dientes y ofrece tendencias y oportunidades clave en el mercado.

Los implantes dentales son una opción cuando los pacientes necesitan reemplazar un solo diente, o cuando a los pacientes les faltan varios dientes en diferentes áreas de la boca.

El mercado de reemplazo de dientes está impulsando debido a la creciente demanda de soluciones de tecnología CAD/CAM de alta gama. Además, los jugadores están invirtiendo en el desarrollo de sistemas y equipos quirúrgicos avanzados para atraer al máximo número de consumidores y mantener la competencia en el mercado. Sin embargo, el alto costo del tratamiento CAD/CAM y el reembolso limitado dificultan hasta cierto punto la adopción de soluciones de reemplazo de dientes.

Mercado de reemplazo de dientes: panorama competitivo y desarrollos clave

Instituto Straumann AG

Dentsply Sirona Inc.

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Corporación Danaher

Implante Osstem Co., Ltd.

Empresa 3M

CAMLOG Biotecnologías AG

Bicon, LLC.

neoss limitada

Anthogyr SAS

El mercado de reemplazo de dientes está segmentado según el producto y el usuario final. Sobre la base del producto, el mercado está segmentado en prótesis dentales, implantes dentales, sistemas CAD/CAM, imágenes y planificación quirúrgica, pilares dentales y biomateriales dentales. Sobre la base del usuario final, el mercado está segmentado en clínicas dentales, hospitales dentales e institutos académicos y de investigación dental.

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de reemplazo de dientes

The COVID-19 outbreak was first reported in Wuhan (China) during December 2019. As of December 2020, the US, India, Brazil, Russia, France, the UK, Italy, Spain, Germany, Colombia, Argentina, and Mexico are among the most affected countries in terms of COVID-19 confirmed cases and reported deaths. According to the latest WHO figures, there are ~81,159,096 confirmed cases and 1,791,246 total deaths across the world. The pandemic is adversely affecting various industries across the world due to lockdowns, travel bans, and business shutdowns.

The report analyzes factors affecting Tooth Replacement market from both demand and supply side and further evaluates market dynamics affecting the market during forecast period i.e., drivers, restraints, opportunities, and future trend. The report also provides exhaustive PEST analysis for all five regions namely; North America, Europe, APAC, MEA and South & Central America after evaluating political, economic, social and technological factors effecting the Tooth Replacement market in these regions.

