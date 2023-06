Se prevé que el mercado de recolección de agua de lluvia crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Todo el proceso de instalación y mantenimiento de la recolección de agua de lluvia no es tan complicado y, por lo tanto, la adopción de sistemas en entornos residenciales y no residenciales es alta, lo que a su vez está impulsando el crecimiento de la industria mundial de recolección de agua de lluvia. Sin embargo, la inversión al momento de la instalación es mayor que es la única inversión que requieren los sistemas.

Además, muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ejecutan proyectos que ayudarán en el proceso de instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia principalmente en el área residencial. Por ejemplo, en 2019, Red FM inició una iniciativa llamada zona cero a través de la cual sensibilizó a las personas y se animó a las personas interesadas del equipo a instalar sistemas de cosecha en sus hogares.

Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que para 2025, la mitad de la población mundial vivirá en áreas con escasez de agua. Dado que el agua se trata como un recurso no renovable, la recolección de agua es la única forma más efectiva de reducir el estrés del nivel del agua subterránea. La recolección de agua de lluvia también actuaría como un medio para reducir la aguda escasez de agua en todo el mundo en el futuro. Dado que, mediante la recolección de agua de lluvia, también se reduce el consumo de agua subterránea, el agua de lluvia se puede almacenar y utilizar fácilmente para todos los fines domésticos, lo que se prevé impulsará el mercado mundial de recolección de agua de lluvia.

La recolección de agua de lluvia también se considera útil en regiones con una distribución desigual de las lluvias. En estas regiones, la recolección de agua de lluvia actúa como una fuente alternativa sostenible de agua limpia. Otra gran ventaja de la recolección de agua de lluvia es que ayuda a implementar medidas de adaptación para reducir las inundaciones en muchas regiones. Las tierras bajas son propensas a inundaciones frecuentes durante las fuertes lluvias y con el uso de sistemas de recolección de agua de lluvia, el agua de lluvia se puede canalizar a un tanque de recolección que evitará la inundación. Por lo tanto, se prevé que todas las ventajas de utilizar el sistema de recolección para la conservación del agua amplíen el tamaño del mercado de recolección de agua de lluvia durante el período de pronóstico.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de recolección de agua de lluvia : https://www.omrglobal.com/request-sample/rainwater-harvesting-market

Mercado de recolección de agua de lluvia: segmentación

Por tipo

Cosecha basada en la tierra

Cosecha basada en techo

Por usuario final

Sector Residencial

Sector No Residencial

Un informe completo del mercado de recolección de agua de lluvia está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/rainwater-harvesting-market

Mercado de recolección de agua de lluvia: segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Aquaco Water Recycling Ltd.

Brentwood Industries, Inc.

Climate Inc.

Ecozi Ltd.

Harvest H2O

HarvestRain

Heritage Tanks

Innovative Water Solutions LLC

Kingspan Group

Leiyuan Greening Solution Co. Ltd.

Oasis Water Harvesting

Otto GRAF GmbH

Owls Hall Environmental Ltd.

Rain Harvesting Supplies, Inc.

Stormsaver Ltd.

Water Field Technologies Pvt. Ltd.

The Gulf Islands Rainwater Connection Ltd.

WISY AG

Watts Water Technologies, Inc.

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/rainwater-harvesting-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3087608/bulletproof-glass-market-is-anticipated-to-increase-at-a-stable

https://www.openpr.com/news/ 3087619/se prevé que el mercado de espacios de trabajo flexibles aumente

https://www.openpr.com/news/3087634/organic-beverages-market-comprehensive-insight-by-growth-rate

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404