Se prevé que el mercado de reciclaje de plástico crezca a una CAGR del 8,8% durante el período de pronóstico. El plástico se ha convertido en uno de los principales problemas para el medio ambiente y, con el aumento de la conciencia de los consumidores, la necesidad de reciclar plástico está cobrando impulso. La creciente demanda de textiles artificiales será una de las tendencias importantes en la industria de los plásticos reciclados. La creciente preocupación por las soluciones de embalaje sostenibles y ecológicas se ha intensificado principalmente con el progreso en la concienciación de los clientes sobre la salud y el medio ambiente, lo que ha generado nuevas oportunidades para el mercado de los plásticos reciclados.

Also, most of the governments in developed and emerging economies and regulatory bodies are putting a ban on the use of single-use plastics, such as retail shopping bags, strows, and others which is playing a major role in boosting the growth of the plastic recycling market. Further, increased foreign investment in this industry is also driving the global plastic market. However, rising environmental concern associated with the disposal of plastics is hampering the market growth. In addition, struggle in the gathering of plastic wastes and raw materials is also projected to limit the market growth.

La demanda de otros tipos de plásticos intensivos también se está expandiendo estos días en diversas aplicaciones, como respiradores y ventiladores, así como equipos de protección personal (EPP) para trabajadores de la salud, como máscaras, batas y gafas protectoras. Como resultado de todos estos factores, el crecimiento se ve obstaculizado en las soluciones basadas en el reciclaje de plástico.

Segmentación del mercado de reciclaje de plástico

Por tipo de producto

Polietileno (PE)

Polipropileno (PP)

Cloruro de polivinilo (PVC)

Tereftalato de polietileno (PET)

Poliestireno

Otros

por aplicación

embalaje

Construcción

Electricidad y Electrónica

Automotor

Dispositivo médico

Otros

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Complemento Polycomponds SA. Limitado.

Advanced Environmental Recycling Technologies Inc.

Schönberg & Co.

bingo industrias, ltd.

tecnología limpia inc.

Covanta Energy Corp.

polímeros personalizados, inc.

DS Smith Plc

Compañía química Eastman

Envision Plastics Industries LLC

Corporación Fresh Pak.

Gravita India, Ltd.

Grupo Kuusakoski Oy

Plásticos KW

MBA Polímeros Inc.

industrias mohawk, inc.

Phoenix Technologies International LLC

Plastipak Packaging, Inc.

RJM Internacional, Inc.

Stericycle, Inc.

Terracycle EE. UU., Inc.

Corporación Ultra Poly.

empresas vikoz, inc.

conexiones de residuos inc.

gestión de residuos, inc.

