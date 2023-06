Se prevé que el mercado Radar de barcos crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El principal factor que está impulsando el mercado mundial de radares para barcos incluye el aumento en la inclusión de sistemas avanzados de radares marinos, para satisfacer el aumento de la demanda de aplicaciones de guía de armas, así como para fines de navegación en el mar en el sector militar y de defensa.

El sistema de radar marino es un sistema de detección y alcance electromagnético que utiliza antenas giratorias para barrer un haz estrecho de microondas alrededor de la superficie del agua que rodea un barco hasta el horizonte y detecta objetivos por microondas reflejadas, mostrando así los alrededores en una pantalla de visualización. Estos sistemas proporcionan rumbo, así como la distancia para la navegación y la prevención de colisiones en el mar, ya que ofrecen alta precisión y pueden detectar objetos en movimiento y estacionarios en condiciones climáticas densas, como lluvia o niebla.

Además, los otros factores que impulsan el crecimiento del mercado incluyen la adopción de radares marinos en cruceros y embarcaciones de lujo para evitar colisiones durante el turismo marítimo, así como un aumento en el comercio internacional, lo que impulsa aún más la demanda del mercado. Se anticipa que los avances tecnológicos en curso para mejorar el rango de los sistemas de radar existentes, así como las regulaciones gubernamentales con respecto a la instalación obligatoria de sistemas de radar marino en embarcaciones y barcos, allanarán nuevas vías para la industria.

El análisis del mercado mundial de radares para barcos incluye algunos de los actores clave del mercado, como Lockheed Martin Corp., Rockwell Collins, BAE Systems, Kelvin Hughes Ltd., Raymarine Inc. y Furuno Electric Co. Ltd., entre otros. Para mantener una posición sólida en el mercado, estos actores del mercado están adoptando varios movimientos estratégicos, como lanzamientos de productos, asociaciones, colaboraciones y fusiones y adquisiciones.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Competitive Landscape: Lockheed Martin Corp., Rockwell Collins, BAE Systems, Kelvin Hughes Ltd., Raymarine Inc., and Furuno Electric Co. Ltd., among others.

Ship Radar Market by Segment

By Product Type

S-Band

X-Band

Others

By Application

Fishing Vessel

Recreational Boat

Merchant Marine

Others

Ship Radar Market by Regional Analysis

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

