El mercado global de rabeprazol sódico se valoró en USD 615,7 mil millones en 2022 y se prevé que crezca aún más hasta USD 984 millones para 2032, a una CAGR del 4,8 % durante el período de pronóstico.

El rabeprazol se usa para tratar las úlceras duodenales, el síndrome de Zollinger-Ellison y la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Además, se puede usar junto con medicamentos para tratar úlceras causadas por infecciones bacterianas por H. pylori (como amoxicilina y claritromicina). El rabeprazol, un inhibidor de la bomba de protones (IBP), reduce la cantidad de ácido estomacal producido. Inhibe la H+/K+ATPasa gástrica (trifosfato de adenosina de hidrógeno y potasio) en la superficie secretora de la célula parietal gástrica.

Tendencias y conductores del mercado

Rabeprazol reduce la cantidad de producción de ácido estomacal. Se usa con frecuencia para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el reflujo ácido y la acidez estomacal. El reflujo ácido que ocurre repetidamente se conoce como ERGE. El rabeprazol también se puede usar para tratar y prevenir las úlceras estomacales. Por lo tanto, el mercado está creciendo a medida que los problemas digestivos se vuelven más comunes. La ERGE es una de las enfermedades gastrointestinales más prevalentes y afecta al 20 % de las personas en las sociedades occidentales, según la Biblioteca Nacional de Medicina.

Según la revisión de El-Serag et alsystematic., la prevalencia de la ERGE en los EE. UU. oscila entre el 18,1 % y el 27,8 %. Por lo tanto, la industria del rabeprazol sódico está impulsada por el aumento de los problemas del sistema digestivo.

Segmentación del mercado global de rabeprazol sódico

por aplicación

Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Úlcera péptica

Otros

Por edad

Menos de 55 años

Más de 55 años

Por Canal de Distribución

Farmacias Hospitalarias

Farmacias de tiendas minoristas y de medicamentos

Proveedores en línea

Los principales actores en el mercado mundial de rabeprazol sódico

Los actores clave que estudiaron el informe son Cipla Ltd, Cadila Pharmaceuticals Ltd, Alembic Pharmaceuticals Ltd, Woodward Pharma, Elikem Pharmaceuticals Pvt Ltd, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Jasco Labs Private Limited, Torrent Pharmaceuticals Ltd, Intas Pharmaceutical, Ltd., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd entre otros.

