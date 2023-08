Durante el período proyectado (2023-2030), se prevé que el mercado mundial de pruebas de sífilis se expandirá a una CAGR de 6.2%. Las pruebas de sífilis se utilizan para diagnosticar y encontrar anticuerpos específicos de bacterias en la sangre de un paciente. La sífilis puede causar una serie de problemas, incluida la muerte por enfermedad e infertilidad en ambos sexos, embarazo ectópico y cáncer de cuello uterino en las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 7,1 millones de adultos entre las edades de 15 y 49 años contrajeron sífilis en todo el mundo. Los casos de sífilis entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres están aumentando significativamente en aquellas naciones que monitorean la enfermedad de manera rutinaria, incluida la sífilis congénita. La creciente prevalencia de las ETS y los avances tecnológicos son los principales factores que impulsan la expansión del mercado de pruebas de sífilis. La disponibilidad de equipos de prueba, el rápido desarrollo de instrumentos de diagnóstico, y las instalaciones de atención médica mejoradas son otros impulsores que se prevé que estimulen la expansión del mercado durante el período de proyección. El mercado mundial de pruebas de sífilis ha crecido debido al aumento de enfermedades como la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, en abril de 2023, según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de sífilis congénita aumentaron un 32 %, de 2148 a más de 2800, lo que resultó en 220 mortinatos y muertes infantiles. Estos casos ocurren cuando un bebé nace con la condición después de que la madre se la transmitió durante el embarazo. Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de sífilis congénita aumentaron un 32 %, de 2148 a más de 2800, lo que resultó en 220 mortinatos y muertes infantiles. Estos casos ocurren cuando un bebé nace con la condición después de que la madre se la transmitió durante el embarazo. Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de sífilis congénita aumentaron un 32 %, de 2148 a más de 2800, lo que resultó en 220 mortinatos y muertes infantiles. Estos casos ocurren cuando un bebé nace con la condición después de que la madre se la transmitió durante el embarazo.

La creciente adopción de iniciativas estratégicas por parte de numerosos actores importantes de la industria es otro elemento que promueve la expansión del mercado. Se están desarrollando kits de prueba de sífilis y carteras de servicios complementarios con énfasis en los desarrollos tecnológicos de las empresas clave en el mercado. Los principales actores del mercado en el mercado de pruebas de sífilis incluyen Roche Diagnostics, Hologic, Inc., Becton Dickinson & Company, Abbott Laboratories, BioMerieux, Astam Dignostic, Cepheid Inc., Affymetrix, Inc. y Diasorin. Por ejemplo, en febrero de 2023, Mylab discovery Solutions, una empresa con sede en Pune, presentará tres nuevos kits rápidos para el diagnóstico temprano y rápido de ITS como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus de la hepatitis C (VHC) y la sífilis. Según las predicciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

Por ubicación de prueba

Por Tecnología

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: incluye laboratorios Abbott, Becton Dickinson y compañía, laboratorios Bio-Rad Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, Thermo Fisher Scientific Inc. y otros.

Segmento de informe de mercado de pruebas de sífilis

Por tipo

Sífilis primaria y secundaria

Sífilis latente y terciaria

Por ubicación de prueba

Prueba de laboratorio

Pruebas en el punto de atención (POC)

Por Tecnología

Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA)

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Nucleic Acid Amplification Test (NAAT)

Others

By End-User

Hospitals

Diagnostic labs

Home care

Syphilis Testing Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Astam Dignostic

Beckman Coulter

bioLytical laboratories Inc.

BioMerieux SA

Cepheid Inc.

Danaher corp.

Diasorin S.P.A

DRG International Inc. (BioCheck Inc.)

Hoffmann-La Roche AG

Fujirebio

Hologoic Inc

Omega diagnostics Group PLC

Shenzhen new industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

Siemens Healthineers AG

Thermo Fisher Scientific Inc.

