El mercado mundial de protectores faciales se prevé que crezca a una CAGR considerable del 5,7% durante el período de pronóstico. Los principales factores que contribuyen al crecimiento del mercado incluyen la creciente conciencia sobre las infecciones asociadas a la atención médica y el aumento de casos de COVID-19 en todo el mundo. Así, debido a ello crece la demanda de equipos de protección como caretas, cubrebocas, entre otros. más. Además, a medida que aumenta el aumento de COVID-19, los actores que operan en el mercado, los institutos de investigación y otros contribuyen a través de asociaciones, desarrollo de nuevos productos y lanzamientos, entre otros. Por ejemplo, en marzo de 2020, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, en colaboración con el Grupo de Enfermedades Infecciosas enfocado principalmente de la Escuela de Medicina Renaissance, desarrolló un prototipo del protector facial que se ajusta a las pautas para su uso en un centro médico. Por lo tanto, atribuido a tales contribuciones clave de jugadores destacados, el mercado de protectores faciales está aumentando un crecimiento positivo.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2022-2030

Segmento cubierto-

por materiales

Por productos

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : 3M Co., Aspen Surgical Products, Inc., General Electric Co., Honeywell International Inc., Lakeland Inc., MSA Safety Inc., Sanax Protective Products y otros.

Segmento de informe de mercado de protector facial

por materiales

El plastico

Metal

Otros

Por productos

Escudo facial completo

Escudo de media cara

Por usuario final

Cuidado de la salud

Manufactura industrial

Construcción

Químico

Gas de petróleo

Uso personal

Otros (Automoción y Transporte)

Informe de mercado de protectores faciales por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Industrias Ajit SA Limitado.

Tecnología Alpha Pro

AVI Global Plástico

Yo lucho AB

Casco Bay moldura

Corporación Dymax.

Ford Motor Co.

puerta de enlace de seguridad, inc.

empresa electrica general

Huhtamäki Oyj

Seguridad privada de KARAM. Limitado.

clave quirúrgica

MediaBlink

Medline

PRESTIGIO AMERITECH LTD.

Pyramex

Productos de protección Sanax

ClaroWerx

Corporación Toyota Motor.

Servicios de seguridad únicos

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización del informe @

