Según un estudio de Persistence Market Research, de US$ 28,0 mil millones en 2022 a US$ 361,5 mil millones en 2032, se prevé que el mercado global de protección de datos como servicio (DPaaS) crezca a una tasa compuesta anual del 29,2 % entre 2022 y 2032. El crecimiento absoluto en dólares del mercado es de US$ 333,5 mil millones. DPaaS ayuda a las empresas a solucionar estos problemas de protección de datos al ofrecer servicios en la nube rentables. El DPaaS es un modelo multiinquilino que ayuda a la gestión de una amplia gama de servicios a través de un único portal.

Después de la implementación, la protección de datos como servicio ofrece sin esfuerzo diferentes capacidades de máquinas virtuales para todos y cada uno de los servidores. En los últimos años, ha habido un cambio radical en la evolución general de las soluciones basadas en productos. Estas ofertas han revolucionado el sector de la infraestructura de TI. Las empresas que operan en el sector están adoptando cada vez más modelos de servicio para brindar resultados comerciales a sus consumidores y proveedores.

Además, la creciente rigurosidad de las regulaciones y estándares, como la política GDPR y la Ley de Protección de Datos, continúa imponiendo más obligaciones de cumplimiento a las empresas. Como resultado, aumenta la presión sobre las empresas para que realicen controles periódicos y se centren en su marco de cumplimiento para demostrar su responsabilidad. Además, se espera que la llegada de la computación en la nube y los centros de datos definidos por software con componentes de infraestructura virtualizados impulse aún más las perspectivas de crecimiento.

Conclusiones clave

Se espera que la nube privada crezca a un ritmo elevado en el tipo de modelo de implementación del mercado de protección de datos como servicio (DPaaS), con una CAGR del 29,5 % durante el período de pronóstico.

Se espera que el mercado de protección de datos como servicio (DPaaS) en EE. UU. tenga un valor de 72 500 millones de USD para 2032, con una CAGR del 26,8 % durante el período de pronóstico.

Se espera que el tamaño del mercado de protección de datos como servicio (DPaaS) en China alcance los 54 100 millones de USD para 2032, con un crecimiento compuesto anual del 32,8 % durante el período de investigación.

Se espera que Japón alcance un tamaño de mercado de 33.600 millones de dólares estadounidenses en el mercado de protección de datos como servicio (DPaaS) para 2032, con una CAGR del 30,7 % durante el período de investigación.

Se espera que Brasil tenga un tamaño de mercado para la protección de datos como servicio (DPaaS) de US$ 19,9 mil millones para 2032, con una tasa compuesta anual de 28,7 % durante el período de investigación.

Para 2032, se espera que Australasia alcance un tamaño de mercado de US$ 4400 millones en el mercado de protección de datos como servicio (DPaaS), con una CAGR del 34,2 % durante el período de investigación.

“La implementación de DPaaS ha aumentado en organizaciones de todo el mundo, debido a las ventajas de una mejor seguridad de red y seguridad de datos avanzada, que a su vez impulsará el crecimiento del mercado ”, comenta un analista de PMR.

Panorama competitivo

El mercado global de protección de datos como servicio (DPaaS) está extremadamente fragmentado, con muchas empresas grandes y pequeñas que operan a nivel regional y nacional. Los jugadores destacados en el mercado de protección de datos como servicio (DPaaS) son IBM Corporation, Cisco Inc., Dell Inc., Amazon Web series Inc., Veritas Technologies LLC, HP Development Company, Microsoft, Oracle Corporation, Quantum Corporation, Asgira Inc. , entre otros.

En abril de 2020, Hitachi Vantara desarrolló la plataforma de almacenamiento virtual (VSP) E990 de Hitachi. Esta es la última plataforma de almacenamiento para usuarios corporativos medianos de la empresa. La baja latencia en el E990 mejora las aplicaciones empresariales y el respaldo de datos reduce los costos de procesamiento.

En noviembre de 2019, Nutanix, Inc. publicó los resultados de su segunda encuesta y estudio de investigación mundial Enterprise Cloud Index, que evalúa el desempeño de las organizaciones con el uso de la nube privada, híbrida y pública. El informe encontró que las empresas tienen como objetivo transferir sus gastos a arquitecturas de nube híbrida rápidamente en los próximos años, y las organizaciones informan intenciones de implementación híbrida constantes y grandes.

Encuentre más información valiosa sobre el mercado de protección de datos como servicio (DPaaS)

La investigación de mercado de persistencia presenta un análisis imparcial del mercado global de Protección de datos como servicio (DPaaS), que proporciona datos históricos de demanda (2015-2021) y estadísticas de pronóstico para el período 2022-2032. Para comprender las oportunidades en la protección de datos como servicio (DPaaS), el mercado está segmentado según el modelo de implementación, los servicios y el usuario final en cinco regiones principales.

