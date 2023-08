By

Mercado de productos calmantes y para dormir se prevé que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Con la llegada de la modernización y el sedentarismo, se han registrado numerosos casos de trastornos relacionados con el sueño. Los productos calmantes y para dormir disminuyen la ansiedad y la tensión al inducir sedantes y un efecto hipnótico en el cuerpo. Actúan calmando el sistema nervioso central, por lo que se utilizan para tratar el insomnio, la apnea del sueño y otros trastornos relacionados con el sueño. Se han introducido varias soluciones innovadoras en forma de medicamentos y dispositivos para combatir estos trastornos. Por lo tanto, se prevé que la creciente incidencia de diversos trastornos relacionados con el sueño aumente la demanda de productos calmantes y para dormir en todo el mundo. Sumado a esto, la creciente prevalencia de trastornos neurológicos donde el sueño inadecuado es una causa subyacente,

Varios otros factores que son responsables del crecimiento del mercado incluyen la vida agitada y estresante, junto con la reducción del tiempo de sueño debido a la comunicación digital, los juegos, el trabajo y las responsabilidades sociales. Otra tendencia clave observada incluye la tendencia creciente del consumo nocturno de café y té. Esto, sin embargo, conduce a una interrupción en los patrones de sueño que requiere soluciones como los productos calmantes y para dormir. Además, se anticipa que la creciente prevalencia de trastornos del sueño como el insomnio, la apnea del sueño, el sonambulismo y el bruxismo, entre otros, impulsará el crecimiento del mercado.

Algunos jugadores clave que operan en el mercado incluyen Sanofi SA, Koninklijke Philips NV y Natus Medical Inc., entre otros. Los actores del mercado se están enfocando en fortalecer su posición en el mercado mediante la adopción de diversas estrategias como fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos y desarrollo en la cartera de productos existente, etc. Por ejemplo, en julio de 2021, Sanofi recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para el fexinidazol para tratar un tipo de enfermedad del sueño, también llamada tripanosomiasis africana humana. El regulador estadounidense indicó que el fexinidazol es un tratamiento totalmente oral de 10 días una vez al día para Trypanosoma brucei gambiense en pacientes de seis años o más, que pesan al menos 20 kg. Se dice que el fexinidazol es el primer tratamiento totalmente oral tanto para la primera como para la segunda etapa de la enfermedad.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de producto

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Sanofi SA, Koninklijke Philips NV y Natus Medical Inc., entre otros.

Productos calmantes y para dormir Informe de mercado por segmento

Por tipo de producto

Medicamento

Laboratorios del Sueño

Dispositivos para la apnea del sueño

Colchones y Almohadas

Otros

por aplicación

Insomnio

Apnea del sueño

Síndrome de piernas inquietas (SPI)

Bruxism

Narcolepsy

Sleepwalking

Others

Calming and Sleeping Products Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East & Africa

