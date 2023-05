Según el último informe de mercado publicado por Persistence Market Research titulado ‘Mercado de premezclas para piensos: análisis de la industria global 2013–2017 y pronóstico 2018–2026’, se espera que el mercado de premezclas para piensos alcance los US$ 9,7 mil millones en términos de valor para fines de 2018, y se prevé que alcance los 13 500 millones de USD a finales de 2026 en términos de ingresos. Se espera que el valor global del mercado de premezclas de piensos registre un crecimiento del 4 % en términos de ingresos entre 2018 y 2026.

Existe una dura competencia y fragmentación en el mercado mundial de premezclas para piensos. Se espera que los segmentos de aves y rumiantes dominen el mercado de premezclas de alimentos en comparación con otros segmentos de ganado, debido al mayor consumo de aves y rumiantes por parte de los humanos. El mayor uso de premezclas de alimentos en aves de corral es uno de los principales factores que tendrá un buen impacto en el mercado de premezclas de alimentos. La industrialización de la industria cárnica y láctea está promoviendo la demanda de premezclas para piensos.

A nivel mundial, se espera que el mercado de premezclas de alimentos registre una alta tasa de crecimiento, debido a la conciencia sobre el uso de premezclas de alimentos en la alimentación animal por parte de ganaderos y pastores. Hay varios usos de la premezcla de pienso cuando se incluye en la alimentación animal para el ganado. La premezcla de alimento tiene varios nutrientes que ayudan en la mejor nutrición de los animales para su crecimiento y mantenimiento de la vida. El segmento de aminoácidos en el mercado de premezclas de alimentos está aumentando debido a los diversos requisitos de los animales, lo que aumenta la demanda de premezclas de alimentos en todo el mundo. La demanda de premezclas de alimentos aumenta a medida que aumenta su consumo por parte del ganado. Hay ciertos tipos de nutrientes requeridos por los animales, como macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son nutrientes que son consumidos o requeridos en grandes cantidades por el organismo animal, tales como carbohidratos, proteínas y grasas. Los micronutrientes son nutrientes que son consumidos o requeridos por el cuerpo animal en pequeñas cantidades, como vitaminas, minerales y aminoácidos.

Existe un escenario de alta competencia en el mercado, ya que hay una mayor penetración de jugadores organizados en el mercado de premezclas para piensos. Esto dará lugar a varios productos innovadores de premezcla de piensos en el mercado, también se espera que impulse el crecimiento del mercado de premezclas de piensos durante el período de pronóstico (2018-2026).

Entre los segmentos de ganado, se espera que el segmento avícola sea dominante en el mercado mundial de premezclas de alimentos, con una participación en los ingresos por ventas del 45,3 % para fines de 2018, y se espera que baje al 44 % para fines de 2026. Seguido Por aves, el segmento de rumiantes tiene la segunda mayor participación en el mercado de premezclas de alimentos. Se espera que la participación en los ingresos a fines de 2018 sea del 29,7 % y se pronostica que alcance el 31,1 % para fines de 2026. Se espera que estos dos subsegmentos tengan una participación del 50 % en el mercado de premezclas para piensos. Por tipo de segmento, se espera que el segmento de aminoácidos tenga la mayor participación en el mercado de premezclas para piensos. En 2018, se estima que tendrá una participación de mercado del 71,6 % y, para fines de 2026, se espera que alcance una participación del 73,8 % en el mercado de premezclas para piensos.

Factores que influyen en el crecimiento del mercado Premezcla de piensos

La creciente demanda de carne y productos cárnicos en todas las regiones es un factor importante que mejora el crecimiento del mercado de premezclas para piensos. Ha habido una correlación positiva entre el nivel del PIB per cápita y el consumo de carne per cápita, en donde, los países con mayor PIB per cápita exhiben un patrón de consumo de carne más alto. Con el aumento de la población mundial, la demanda de producción de alimentos, en general, también ha ido en aumento. Junto con el aumento del PIB per cápita en múltiples regiones desarrolladas, la demanda de carne y productos cárnicos está aumentando. Para satisfacer la demanda de productos cárnicos de alta calidad en el mercado, las ganaderías están optando por soluciones nutricionales como la premezcla de alimentos para maximizar sus rendimientos. Debido al aumento del consumo de productos cárnicos, existe una gran demanda de premezclas para piensos en el mercado.

Mercado de premezcla de piensos: participantes clave

Algunos de los jugadores clave analizados son Koninklijke DSM NV, The Archer Daniels Midland Company, Purina Animal Nutrition LLC, Alltech, Inc., Nutreco NV, Kemin Industries, Novus International, Inc., Zinpro Corporation, Lexington Enterprises Pte. Ltd., Avícola de Tarragona SA, Neovia SARL, Masterfeeds LP, Royal Agrifirm Group, Dakahlia Group, LOTUS MINECHEM RESOURCES PVT. LTD., Titan Pharma (India) Pvt Ltd. y Shenzhen Jinxinnong Technology Co., Ltd., entre otros fabricantes de premezclas para piensos.

Segmento de mercado

diferentes tipos vitaminas

Minerales

Aminoácidos

Otros ingredientes segmentos de ganado Aves de corral

rumiantes

Cerdo

Acuático

Otros Caballos Mascotas



