Se prevé que el mercado mundial de premezclas de bebidas instantáneas crezca a una CAGR del 6,3 % durante el período de pronóstico. Los lanzamientos crecientes de premezclas de bebidas instantáneas con ingredientes orgánicos y naturales y con afirmaciones funcionales resultan muy atractivos para los consumidores que anhelan una variedad de bebidas. La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores los está inclinando hacia ingredientes como la cúrcuma, el jengibre, el cardamomo, el limón, la pimienta negra, el clavo, la menta, la canela y el vinagre de sidra de manzana, entre otros, que apoyan el sistema digestivo y mejoran la salud y el bienestar en general. Los consumidores buscan cada vez más premezclas de bebidas instantáneas elaboradas con ingredientes naturales como una forma sencilla de introducir ingredientes saludables en sus dietas.

Los formuladores están respondiendo a esta demanda ofreciendo premezclas de bebidas instantáneas a base de ingredientes naturales para atraer a más clientes. Por ejemplo, en agosto de 2020, Society Tea presentó Society Cleanse – Green Tea Detox Kahwa Premix, elaborado con ingredientes conocidos por acelerar el metabolismo y apoyar la inmunidad. Este té contiene ingredientes como la cúrcuma, el jengibre, la asafétida, el cardamomo, la pimienta negra, el clavo, la canela y el extracto de té verde, entre otros, que ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo, trabajando en la limpieza del sistema.

Además, los actores clave están lanzando productos con afirmaciones tales como afirmaciones funcionales para la función inmunológica, formulaciones bajas en azúcar o sin azúcar y productos que respaldan problemas de salud comunes que atraen a una gran base de población. Estos productos contienen varios ingredientes nutracéuticos y brindan poderosos beneficios y, por lo tanto, están ganando popularidad entre los jóvenes preocupados por la salud. Las empresas en la India están introduciendo productos naturalmente saludables con formulaciones bajas en azúcar o sin azúcar para satisfacer esta demanda. Por ejemplo, en 2019, Diabliss presentó Ginger Tea y Masala Chai, tés listos para mezclar que pueden disfrutar diabéticos, prediabéticos y personas preocupadas por su salud. Los tés están premezclados con azúcar de bajo índice glucémico Diabliss, por lo que no es necesario agregar azúcar refinada ni edulcorantes artificiales.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por producto

por función

Por Canal de Distribución

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo: Pepsico, Inc., Nestlé SA, The Coca-Cola Co., Dunkin Group, Inc. y Cargill, Inc.



Premezcla de bebida instantánea Informe de mercado por segmento

por producto

Premezcla de café instantáneo

Premezcla de leche instantánea

Premezcla de té instantáneo

Bebidas saludables instantáneas

Otros

por función

Plano

Sazonado

Por Canal de Distribución

Hipermercados/Supermercados

Tiendas de conveniencia

Canal en línea

Instant Beverage Premix Market Report by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Amar Tea Pvt. Ltd.

B. Shah & Co.

Colombian Brew Coffee

Continental Coffee Private Ltd.

D-Alive Health Foods

Dryfii

Gujarat Tea Processors and Packers Ltd.

Insta Foods

Kartin

Nattfru

Neel Beverages Pvt Ltd.

Octavius Tea & Industries Ltd.

Om Sai Foods

Kamaleya Organics

Ken Global Flavours Pvt. Ltd.

Panama Foods

PepsiCo, Inc.

SK Café Brooke Hots Pvt. Ltd.

Sunshine Teahouse Private Ltd.

The Good Life Company (TGL Co.)

For More Customized Data, Request for Report Customization @

