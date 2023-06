El mercado mundial de polvo de flor de hibisco está creciendo a una CAGR significativa de alrededor del 7,0% durante el período de pronóstico. El polvo de flor de hibisco se produce a partir de los sépalos de la planta hibiscus sabdariffa. Tiene amplia presencia en la medicina ayurvédica (jaswand) para prevenir la aparición prematura de canas y estimular el crecimiento del cabello más grueso. Junto con los cosméticos, el polvo de flor de hibisco tiene amplias aplicaciones en la industria farmacéutica y de alimentos y bebidas. Hibiscus rosa-sinesis (hibisco) tiene varias propiedades medicinales y anticancerígenas, que ayudan en el tratamiento del cáncer de mama. Sin embargo, la investigación aún continúa y aún no se ha recibido la aprobación para el tratamiento del cáncer con polvo de flor de hibisco.

Además, el polvo de flor de hibisco se puede utilizar en el tratamiento de cálculos renales y de la vesícula biliar. Las flores de hibisco actúan como sustancia uricosúrica y diurética en pacientes con trastornos urológicos. Junto con esto, el polvo de flor de hibisco se ve impulsado aún más por su creciente adopción en la depresión, los calambres menstruales, la salud del hígado, la digestión y el control del peso. Por lo tanto, aplicaciones tan grandes de polvo de flor de hibisco en productos farmacéuticos aumentarán aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. En alimentos y bebidas, el polvo de flor de hibisco se usa en té, mermeladas y otras aplicaciones. Está disponible en el mercado en forma de bolsitas de té y cápsulas. Se estima que un mercado importante es el polvo de flor de hibisco en India, Corea del Sur y Malasia. Sin embargo,

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill Inc. y otros

Segmentación del mercado de polvo de flor de hibisco

por aplicación

Alimentos procesados ​​y preparados

Bebidas

Productos de carne y pescado

Otros (Sopas y Mezclas de Especias)

Mercado de polvo de flor de hibisco: segmento por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

China

Japan

India

Rest of Asia-Pacific

Rest of the World

The Report Covers

Market value data analysis of 2019 and forecast to 2026.

Annualized market revenues ($ million) for each market segment.

Country-wise analysis of major geographical regions.

Key companies operating in the global hibiscus flower powder market. Based on the availability of data, information related to pipeline products, and relevant news is also available in the report.

Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.

Analysis of market-entry and market expansion strategies.

Competitive strategies by identifying ‘who-stands-where’ in the market.

