Se estima que el mercado de poliuretano termoplástico de EE. UU. crecerá a una CAGR considerable durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado se atribuye a las crecientes aplicaciones de poliuretano termoplástico en una amplia gama de industrias de usuarios finales, como la industria del calzado, automotriz y médica. Además, la tendencia cambiante hacia el desarrollo de productos de base biológica, junto con las crecientes actividades de I+D de los actores de la industria, impulsa aún más el crecimiento del mercado de poliuretano termoplástico de América del Norte. La presencia de importantes fabricantes en la región es uno de los principales factores que impulsan el mercado de poliuretano termoplástico en el país.

El mercado de poliuretano termoplástico de EE. UU. está segmentado según la materia prima y la aplicación. Según la materia prima, el mercado se segmenta en polioles, diisocianatos y dioles. Además, sobre la base del usuario final, el mercado está segmentado en calzado, automotriz, maquinaria industrial, electrónica, médica y otros. Los adhesivos termofusibles de poliuretano termoplástico tienen una importante aplicación en la industria del calzado para la unión de calzado y otros. Los adhesivos termoplásticos a base de poliuretano poseen algunas propiedades, como una buena resistencia en verde caliente y una excelente unión final, que han incrementado la aplicación de TPU en la industria automotriz. En la industria automotriz, el poliuretano termoplástico se usa en piezas interiores, como el panel de instrumentos, el panel de la puerta y el clip de fijación.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de poliuretano termoplástico (TPU) de EE. UU .: https://www.omrglobal.com/request-sample/us-thermoplastic-polyurethane-tpu-market

Segmentación del mercado de poliuretano termoplástico de EE. UU.

Por materia prima

polioles

diisocianato

dioles

por aplicación

Calzado

Maquinaria industrial

Automotor

Electrónica

Médico

Otros

Un informe completo del mercado de poliuretano termoplástico (TPU) de EE. UU. está disponible en: https://www.omrglobal.com/industry-reports/us-thermoplastic-polyurethane-tpu-market

Perfiles de la empresa

BASF SE

Descripción general

BASF SE en paisaje de poliuretano termoplástico

Desarrollos recientes

Grupo Com

DingZing Materiales Avanzados Inc.

Huntsman International LLC

MH&W International Corp.

Corporación PolyOne

Corporación Sanyo

Schweitzer-Mauduit International Inc.

La Corporación Lubrizol.

Razones para comprar con nosotros –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3068505/cold-storage-construction-market-comprehensive-insight

https://www.openpr.com/news/3068507/doorbell-market-to- sea ​​testigo del asombroso crecimiento para 2029

https://www.openpr.com/news/3068509/router-and-switch-infrastructure-market-value-projected

https://www.openpr.com/news/3068514/ Satellite-Data-Services-market-to-witness-astonishing-growth

https://www.openpr.com/news/3068517/powerline-adapter-market-to-see-huge-growth-by-2029

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404