Mercado de pilas de combustible alcalinas is anticipated to grow at a considerable CAGR of 4.7% during the forecast period (2023-2030). Fuel cells are devices that convert chemical energy derived from fuels to electrical energy. The chemical reaction involves utilizing oxygen or any other oxidizing agent for continuous redox reactions. Alkaline fuel cell (AFC) employs an alkaline media as an electrolyte. AFC are also known as Bacon fuel cells, these are one of the most developed and cheaply available fuel cell technologies. Increasing demand for unconventional sources of energy is one of the key factors driving the growth. Market players across the globe are anticipated to supplement the developments by offering support in different forms including mergers & acquisitions, funding R&D activities, and funding suitable financing programs. For instance, in January 2021, Ricardo plc and AFC Energy plc collaborated for manufacturing alkaline fuel cell product and service offerings, with an initial focus on marine, rail and stationary power generation. The collaboration will develop products and services that will directly support global efforts to decarbonize transport, energy, and nationally critical infrastructure.

Además, el mercado de las pilas de combustible alcalinas está restringido por los avances en las pilas de combustible de membrana de electrolito de polímero (PEM) debido a su capacidad para generar densidades de energía más bajas. Los electrodos alcalinos de la celda de combustible están envenenados por dióxido de carbono que afecta el funcionamiento de la celda. Esto requiere la descontaminación del oxígeno y el hidrógeno utilizados en la celda, lo que la hace costosa.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de pilas de combustible alcalinas https://www.omrglobal.com/request-sample/alkaline-fuel-cells-market

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación del mercado de pilas de combustible alcalinas

por electrolito

inmovilizado o estático

Fluido

Por usuario final

Naves espaciales y transbordadores espaciales

Defensa y Militar

Torres de comunicación

Automotriz (vehículos impulsados ​​por celdas de combustible)

Otros (aplicación industrial)

Un informe completo del mercado de celdas de combustible alcalinas disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/alkaline-fuel-cells-market

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Corea del Sur

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

acumetría inc.

PLC de energía AFC

Celda de combustible alcalina Power Corp.

Sistemas de Alergia

Ballard Power Systems Inc.

Doosan Fuel Cell América Inc.

Gencell Ltd.

Energía Inteligente

Nexceris, LLC

Nuvera Fuel Cells LLC

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización del informe @ https://www.omrglobal.com/report-customization/alkaline-fuel-cells-market

Acerca de Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404