Se prevé que el mercado de oficinas inteligentes crezca a una CAGR considerable del 12,6 % durante el período de pronóstico. El uso creciente de Internet de las cosas (IoT) se está expandiendo a un ritmo más rápido de los hogares a las oficinas y la aplicación a gran escala de 5G, big data, inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías ha permitido el concepto de edificio de oficinas inteligente. . El concepto de IoT en las oficinas está en constante expansión debido a varios factores, como los cambios fundamentales y la complejidad en la forma en que funcionan las organizaciones, y la creciente utilización de la tecnología inalámbrica. Según el informe State of IoT—Spring 2022, publicado en mayo de 2022, la cantidad de conexiones globales de IoT creció un 8 % en 2021 a 12 200 millones de terminales activos, en comparación con 2020.

Las expectativas cambiantes de los empleados en torno a la flexibilidad son el principal factor que crea una mayor demanda de oficinas inteligentes. La transformación digital y las tecnologías, como la nube, la IA y el IoT, introdujeron una conectividad generalizada para todo y permitieron a los empleadores mejorar la productividad de los empleados y aumentar la flexibilidad del entorno de trabajo. Como resultado de los factores antes mencionados, los principales actores de la industria son IoT, en oficinas inteligentes para permitir la interconexión de dispositivos físicos, lo que está creando una perspectiva de mercado favorable. Por ejemplo, en agosto de 2020, Lenovo anunció una solución integral de IoT para edificios y lugares de trabajo inteligentes para empresas en China para ayudar a las empresas a crear lugares de trabajo más inteligentes y eficientes a través de servicios digitales. La solución para edificios de oficinas inteligentes de Lenovo se centra en tres funciones: acceso inteligente, gestión inteligente del espacio de trabajo y solución inteligente para reuniones. Además, en marzo de 2020, Siemens Smart Infrastructure lanzó una suite de edificios inteligentes diseñada para crear lugares de trabajo más eficientes y flexibles. El conjunto de dispositivos, aplicaciones y servicios habilitados para IoT para convertir las oficinas en una ventaja competitiva para las empresas. La suite de Siemens incluye tecnologías de los proveedores de Silicon Valley Comfy y Enlighted, ambos adquiridos por Siemens.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2022-2030

Segmento cubierto-

Ofreciendo

Por tipo de producto

Por tecnología de la comunicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Crestron Electronics Inc., Johnson Controls, Lutron Electronics Co., Inc., Schneider Electric, Signify Netherlands BV (PHILIPS) y otros.

Segmento de informe de mercado de oficina inteligente

Ofreciendo

Hardware

Software

Servicio

Por tipo de producto

Iluminación inteligente

Sistemas de Seguridad y Control de Acceso

Sistemas de gestión de energía

Sistemas de control de climatización

Sistemas de conferencias de audio y video

Sistemas de Control de Incendios y Seguridad

Por tecnología de la comunicación

Tecnologías inalámbricas

Tecnologías cableadas

Segmento de informe de mercado de oficina inteligente por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Alegoría plc.

Avnet, Inc.

Barco NV

Cisco Systems, Inc.

CLP Holdings Ltda.

Tecnología de oficina Digicom Ltd.

Iluminado, Inc (Simens)

Soluciones digitales de primer contacto

Honeywell Internacional Inc.

kisi inc.

Logitech

Soluciones de TI Micronova

PLANTRONICS, INC.

Sensor Suite Inc.

SimpliSafe, Inc.

Soluciones de oficina inteligente

Telegrupo

