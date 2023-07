Mercado mundial de neumáticos sin cámara para automóviles se anticipa que crecerá a una CAGR considerable de 8.0% durante el período de pronóstico. Los neumáticos sin cámara para automóviles tienen una llanta moldeada que mantiene la presión de aire dentro de los neumáticos y sella las pestañas de la rueda. Los neumáticos sin cámara poseen un espesor bajo y, por lo tanto, los fabricantes de neumáticos desarrollaron neumáticos avanzados en los que la tasa de pérdida de aire es considerablemente baja en comparación con los neumáticos tradicionales, y los neumáticos son adecuados para caminatas, actividades de aventura y otros. En marzo de 2023, Bridgestone Americas anunció que Lamborghini lo eligió como su socio exclusivo de neumáticos para el nuevo Revuelto, el primer superdeportivo V12 HPEV (vehículo electrificado de alto rendimiento) de Lamborghini. con esta asociación, la empresa ofrece los neumáticos Bridgestone Potenza Sport, desarrollados específicamente para el Lamborghini Revuelto y disponibles con tecnología Run Flat (RFT).

Además, los actores del mercado, que incluyen Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Toyo Tire & Rubber Co. Ltd., Yokohama Tire Corp., Pirelli y otros, colaboran, inician estrategias de asociación y brindan financiamiento para seguir siendo competitivos en el mercado. mercado global. Por ejemplo, en marzo de 2023, Pirelli lanzó su nuevo P ZERO Race TLR, la versión sin cámara de sus neumáticos clincher para bicicletas de carretera. Este producto ha sido rediseñado con nuevas tecnologías y se fabrica en la modernizada e innovadora planta de Pirelli en Milán-Bollate. Esta nueva tecnología reduce la resistencia a la rodadura, mejorando así la suavidad de estos neumáticos en un 24% en comparación con el predecesor del P ZERO Race TLR. Además, el nuevo P ZERO Race TLR es mucho más flexible y delgado que una capa de caucho butílico tradicional, con características de resistencia mecánica mejoradas y puede ofrecer un mejor nivel de protección contra pinchazos que una carcasa de tela clásica de talón a talón. Además, en septiembre de 2021, Bridgestone suministrará neumáticos radiales al celebrar un contrato con Tata Motors. Según el contrato, Bridgestone suministra su neumático sin cámara R156 para su instalación en los autobuses eléctricos de Tata Motors. Estos neumáticos se suministran para 150 autobuses eléctricos que fabrica Tata Motors para Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST). El R156 sin cámara proporciona una mayor eficiencia de combustible, ya que es un neumático ecológico adecuado para los autobuses eléctricos. Bridgestone suministra su neumático sin cámara R156 para montar en los autobuses eléctricos de Tata Motors. Estos neumáticos se suministran para 150 autobuses eléctricos que fabrica Tata Motors para Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST). El R156 sin cámara proporciona una mayor eficiencia de combustible, ya que es un neumático ecológico adecuado para los autobuses eléctricos. Bridgestone suministra su neumático sin cámara R156 para montar en los autobuses eléctricos de Tata Motors. Estos neumáticos se suministran para 150 autobuses eléctricos que fabrica Tata Motors para Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST). El R156 sin cámara proporciona una mayor eficiencia de combustible, ya que es un neumático ecológico adecuado para los autobuses eléctricos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

Por tipo de vehículo

Por diseño de patrón

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo, incluidos Continental AG, Continental AG, Goodyear Tire & Rubber, MRF Ltd., Apollo Tires Ltd., entre otros.



Segmento de informe de mercado de neumáticos sin cámara para automóviles

Por tipo

Neumático diagonal sin cámara

Neumático radial sin cámara

Por diseño de patrón

Arrastrar

Costilla

Semi Lug

Por tipo de vehículo

Carros pasajeros

Vehículos comerciales

De dos ruedas

Segmento del informe de mercado Neumáticos sin cámara para automóviles por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Hankook Tire Co. Ltd.

Apolo Tires Ltd

Corporación Bridgestone.

Cooper Tire & Rubber Co.

CST

Hankook Tire Co. Ltd.

Kumho Tire Co., Inc.

Michelin

Pirelli Neumáticos SpA

Industrias de caucho Sumitomo, Ltd.

Toyo Tire & Rubber Co. Ltd.

Yokohama Tire Corp.

