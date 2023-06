El mercado de navegación y mapas para interiores de EE. UU. se valoró en 438 millones de dólares en 2018, y se estima que alcanzará más de 3100 millones de dólares en 2025 con una CAGR del 30,8 % durante el período de pronóstico. El país tiene una infraestructura de TIC bien desarrollada y ha sido testigo de una gran adopción de una gran cantidad de dispositivos conectados. La presencia de los principales actores del país, que incluyen IBM Corp., Google LLC, Apple Inc. y Microsoft Corp., impulsa aún más el crecimiento del mercado en la región. Además, la alta penetración de Internet, que fomenta la adopción de dispositivos conectados, es uno de los factores que está aumentando el crecimiento del mercado en los EE. UU.

El mercado de navegación y mapas para interiores de EE. UU. está segmentado según el tipo y la aplicación. Sobre la base de la tecnología, el mercado se segmenta aún más en Bluetooth, Wi-Fi, tecnología de banda ultraancha y otros. Durante el período de pronóstico, se estima que el mercado de Bluetooth en los sistemas de navegación y mapas para interiores tendrá una participación de mercado importante en la CAGR más alta debido a la adopción significativa de la tecnología de baliza en los sistemas de navegación y mapas para interiores. Además, sobre la base de la aplicación, el mercado está segmentado en atención médica, comercio minorista, manufactura, energía y servicios públicos, y otros.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de navegación interior y mapas de EE. UU .: https://www.omrglobal.com/request-sample/us-indoor-navigations-maps-market

Segmentación del mercado de navegación interior y mapas de EE. UU.

Por Tecnología

Bluetooth

Wifi

Tecnología de banda ultraancha

Otros (Posicionamiento Magnético)

por aplicación

Cuidado de la salud

Minorista

Fabricación

Energía y servicios Públicos

Otros (Transporte)

Un informe completo del mercado de navegación y mapas para interiores de EE. UU. está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/us-indoor-navigations-maps-market

Perfiles de la empresa

Apple Inc.

braodcom inc.

sistemas cisco inc.

ESRI

Google LLC

IBM Corp.

Inpixon

Microsoft Corp.

soluciones motorola inc.

corporación nokia

Qualcomm Technologies Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd.

Siemens AG

CO

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3091251/digestive-health-drinks-and-food-market-outlook-2029-presents

https://www.openpr.com/news/3091262/ análisis-del-mercado-de-bebidas-energéticas-tamaño-escenario-actual-y-

futuro -cagrContacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404