Mono DiGlycerides se conoce comúnmente como ácido graso; se utiliza en productos alimenticios como emulsionante. Los ácidos grasos o los monodiglicéridos suelen tener una concentración baja. Este químico se agrega ampliamente en los productos alimenticios para mejorar su vida útil. Aunque se utiliza para aumentar la vida útil de almacenamiento de los productos alimenticios, varias cualidades negativas incorporadas están afectando el desarrollo general del mercado de monodiglicéridos .

Algunos de los productos alimenticios populares, como el aceite de palma, contienen una cantidad considerable de monodiglicéridos y los estudios revelan que el consumo de este químico perjudica la salud. Los ácidos grasos de ricino, el níquel y el ácido tartárico son algunos de los compuestos que se encuentran comúnmente en los monodiglicéridos. Los monodiglicéridos suelen estar presentes en los alimentos envasados. Algunos de los productos alimenticios menos saludables disponibles en el mercado, como alimentos horneados, refrescos, helados, chicles y dulces, contienen monodiglicéridos.

Solicite una muestra aquí: https://www.persistencemarketresearch.com/samples/13864

La industria de alimentos envasados ​​está en auge, y este crecimiento constante de esta industria está acelerando la venta de conservantes como los monodiglicéridos. La industria de alimentos envasados ​​está continuamente expandiendo su periferia. En los últimos tiempos, los alimentos y bebidas envasados ​​se han multiplicado en algunas de las regiones en desarrollo, como APEJ y MEA. Países como India y China están jugando un papel crucial en el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas envasados. Además de la región APEJ, la industria de alimentos procesados ​​y envasados ​​en la región GCC ha experimentado un crecimiento estándar en los últimos años. Los expertos del mercado creen que el sector de procesamiento de alimentos registrará una CAGR significativa en los próximos años. La agitación política en algunos de los países de Europa del Este seguirá obstaculizando el crecimiento de la industria de procesamiento de alimentos y alimentos y bebidas envasados; el clima político adverso ya ha fracturado el desarrollo financiero de esta región y ha reducido aún más el poder adquisitivo de millones de ciudadanos presentes en esta región del globo. La comida envasada obtendrá menos ganancias del mercado chino debido a las estrictas regulaciones; una mayor conciencia jugará un aguafiestas en el crecimiento del mercado de alimentos y bebidas preparadas. Estos elementos en conflicto afectarán el desarrollo saludable del mercado de conservantes de alimentos en los próximos años. La comida envasada obtendrá menos ganancias del mercado chino debido a las estrictas regulaciones; una mayor conciencia jugará un aguafiestas en el crecimiento del mercado de alimentos y bebidas preparadas. Estos elementos en conflicto afectarán el desarrollo saludable del mercado de conservantes de alimentos en los próximos años. La comida envasada obtendrá menos ganancias del mercado chino debido a las estrictas regulaciones; una mayor conciencia jugará un aguafiestas en el crecimiento del mercado de alimentos y bebidas preparadas. Estos elementos en conflicto afectarán el desarrollo saludable del mercado de conservantes de alimentos en los próximos años.

Navegación por la tabla de contenido completa: https://www.persistencemarketresearch.com/toc/13864

Mercado de monodiglicéridos: impulsores

El rápido cambio en el estilo de vida de los plebeyos de todo el mundo, la creciente necesidad de productos alimenticios para llevar y el surgimiento de nuevos mercados prósperos repletos de población millennial ayudarán a expandir el mercado de alimentos y bebidas envasados. Estos factores impulsarán el uso de monodiglicéridos como aditivo. Nativos de los mercados emergentes como India, MEA están menos preocupados por la seguridad alimentaria y las reglas gubernamentales son indulgentes, las autoridades son apáticas hacia la seguridad pública y alimentaria. Estos factores apoyarán el crecimiento de los conservantes de alimentos como los monodiglicéridos en los próximos años. Aunque los niveles de conciencia sobre los alimentos saludables son altos en los mercados desarrollados, como América del Norte y Europa, todavía hay una gran parte de la población que depende de estos alimentos envasados. Los gigantes alimentarios presentes en estas regiones del mundo son increíblemente poderosos y son capaces de torcer las políticas gubernamentales para continuar con su dominio del mercado. Algunos de los nombres más importantes de la industria de alimentos procesados ​​están acampados en esta región para cumplir con los requisitos del mercado. Estos gigantes de la alimentación están moldeando la psique de los consumidores a través de campañas de marca repletas de estrellas. Estos componentes promoverán el mercado de alimentos procesados, lo que aumentará aún más la demanda de productos químicos como los monodiglicéridos. Estos gigantes de la alimentación están moldeando la psique de los consumidores a través de campañas de marca repletas de estrellas. Estos componentes promoverán el mercado de alimentos procesados, lo que aumentará aún más la demanda de productos químicos como los monodiglicéridos. Estos gigantes de la alimentación están moldeando la psique de los consumidores a través de campañas de marca repletas de estrellas. Estos componentes promoverán el mercado de alimentos procesados, lo que aumentará aún más la demanda de productos químicos como los monodiglicéridos.

Mercado de monodiglicéridos: Restricciones

La inmersión en el uso de productos alimenticios envasados ​​y el uso mínimo de productos químicos nocivos adaptados por algunas empresas de fabricación de alimentos orgánicos o halal en todo el mundo y las estrictas normas gubernamentales para proteger la salud pública frenarán el crecimiento del mercado de monodiglicéridos.

Mercado de monodiglicéridos: jugadores clave

ESTELLE, ingredientes gillco, parchem, ChemNet, Hangzhou GengYang Chemical Materials Co., Ltd., Hangzhou Fuchun Food Additive Co., Ltd. son algunas de las muchas empresas que operan en el mercado de los monodiglicéridos.

El informe de investigación presenta una evaluación integral del mercado y contiene información detallada, hechos, datos históricos y datos de mercado validados por la industria y respaldados estadísticamente. También contiene proyecciones utilizando un conjunto adecuado de supuestos y metodologías. El informe de investigación proporciona análisis e información según segmentos de mercado como geografías, tipos y aplicaciones.

Añadir informe al carrito

Sobre nosotros: investigación de mercado de persistencia

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected]

Sitio web .com : https://www.persistencemarketresearch.com