La implementación de Industria 4.0 ha allanado el camino hacia una nueva era de competitividad que impulsa aún más la demanda del mercado de monetización de datos de petróleo y gas. Esta implementación está jugando un papel vital para ayudar a las compañías de petróleo y gas a enfrentar el panorama desafiante de la industria y las ayuda a mejorar sus necesidades operativas y de mantenimiento.

Además, la reciente llegada de los avances tecnológicos en Big Data y análisis es uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de monetización de datos de petróleo y gas durante el período de pronóstico. Además, la adopción de soluciones de IoT creadas en torno a aplicaciones como la optimización de fábricas, el mantenimiento predictivo y la automatización de la cadena de suministro está creando oportunidades de crecimiento potencial para el mercado de monetización de datos de petróleo y gas.

El aumento en el número de compañías de petróleo y gas en todo el mundo actúa como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de monetización de datos de petróleo y gas. El aumento en la adopción de tecnologías de big data para recopilar, administrar y aumentar nuevos conocimientos, y el aumento en la demanda de tecnologías de monetización de datos que pueden ayudar a los actores clave a optimizar sus operaciones comerciales y mejorar su ventaja competitiva aceleran el crecimiento del mercado.

Conclusiones clave:

Sobre la base del componente, software/plataforma de monetización de datos de petróleo y gas para crecer a una tasa compuesta anual del 14,9 %

Se espera que la monetización indirecta de datos crezca a un ritmo elevado, con una CAGR del 14,0 % durante el período de pronóstico.

Se espera que el mercado de monetización de datos de petróleo y gas en Japón tenga un valor de US$ 37,0 millones para 2032

Se espera que China alcance los US $ 20,6 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 17,9% durante el período de investigación.

Se espera que EE. UU. alcance un tamaño de mercado de 41 000 millones de USD para 2032, con una CAGR del 14,4 % durante el período de investigación

Reino Unido acumulará un tamaño de mercado de US$ 2610 millones para 2032, con una CAGR del 15,1 % durante el período de investigación.

Para 2032, Australia alcanzará un tamaño de mercado de US$ 1,5 mil millones, con una CAGR del 17,5 % durante el período de investigación.

Panorama competitivo

Jugadores importantes como: Halliburton, Schlumberger Limited, Informatica Corporation, SAP SE, Oracle Corporation, Accenture plc, IBM Corporation, EMC Corporation, Microsoft Corporation, Tata Consultancy Services Ltd., Datawatch, Drilling info, Hitachi Vantara Corporation, Hortonworks, Inc. , Capgemini SE, Newgen Software, Inc., Cloudera, Inc., Cisco Software, Inc., SAS Institute, Inc., MapR Technologies, Inc., Palantir Solutions, OSIsoft LLC, Infosys Limited y NETSCOUT, entre otros . dominar la cuota de mercado en términos de ingresos.

En noviembre de 2019, Oracle anunció una nueva opción de implementación nativa de la nube para BRM. El modelo de implementación mejorado proporciona una solución de monetización moderna para capturar oportunidades. Se presenta la última versión de la solución BRM para admitir casos de uso emergentes habilitados para 5G para CSP.

En julio de 2019, Microsoft presentó un nuevo servicio de Microsoft Azure. El nuevo servicio Azure Data Share es un servicio en la nube. Ayudará a las organizaciones a compartir sus datos internos. La empresa se enfoca en brindar el servicio para que sus clientes compartan datos para cumplir con las regulaciones y políticas de privacidad.

En junio de 2019, Salesforce anunció la adquisición de Tableau, un proveedor líder de la plataforma de análisis. Esta adquisición brindaría a los clientes de Salesforce una vista completa de sus consumidores en todos los puntos de contacto al combinar la plataforma CRM de Salesforce con los datos de Tableau.

Encuentre más información valiosa sobre el mercado de monetización de datos de petróleo y gas

Persistent Market Research (PMR) publicó un estudio detallado sobre el mercado de monetización de datos de petróleo y gas, que incluye un análisis de la industria global para 2015-2021 y pronósticos para 2022-2032.

El informe proporciona un análisis detallado de la concentración del mercado en cinco regiones diferentes, a través de tres segmentos diferentes: método, componente, aplicación, ciclo de vida de E&P y compañías petroleras. El informe titulado “Monetización de datos de petróleo y gas” analiza la base instalada actual, el uso del producto en diversas aplicaciones, desde domésticas hasta industriales, así como las tendencias y tecnologías predominantes. Junto con esto, se ha presentado en el informe un análisis detallado de la cadena de valor relacionado con los servicios de adquisición y posventa.