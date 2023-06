Se prevé que el mercado de medicamentos para la anemia de Fanconi crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria rara. Afecta principalmente a la médula ósea y provoca una disminución de la producción de todo tipo de células sanguíneas. Además, es la forma hereditaria más común de anemia aplásica y es diferente del síndrome de Fanconi. El principal factor que impulsa la demanda de medicamentos para la anemia de Fanconi es la creciente prevalencia de la anemia de Fanconi en todo el mundo.

Según el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), la anemia de Fanconi es un tipo muy raro de anemia con una tasa de prevalencia de un promedio de 1 de cada 136 000 recién nacidos. Además, varía de 1 en 100.000 a 250.000 nacimientos. Además, la mitad de los pacientes son diagnosticados antes de los 10 años, mientras que alrededor del 10 % son diagnosticados en la edad adulta. Además, la condición es más común entre las personas de ascendencia judía Ashkenazi, la población romaní de España y los sudafricanos negros. Por lo tanto, la creciente prevalencia de la anemia de fanconi está impulsando la demanda de medicamentos para el tratamiento de la anemia de fanconi, lo que a su vez está impulsando el crecimiento del mercado.

Algunos jugadores importantes en el mercado incluyen Abeona Therapeutics Inc., Genethon SA y Novartis International AG, entre otros. Los actores del mercado están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado mediante la adopción de diversas estrategias, incluidas fusiones y adquisiciones, expansión geográfica, asociaciones y colaboraciones, y lanzamientos de nuevos productos, para mantenerse competitivos en el mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Rocket Pharmaceuticals, Inc. anunció las actualizaciones clínicas positivas de sus ensayos de registro de Fase 2 en curso para la Anemia de Fanconi (FA) y la Deficiencia de Adhesión Leucocitaria-I (LAD-I) y su ensayo de Fase 1 en curso para Pyruvate Kinase (PKD) en la 63.ª reunión anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH).

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

Por tipo

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Abeona Therapeutics Inc., Genethon SA y Novartis International AG, entre otros.

Informe de mercado de medicamentos para la anemia de Fanconi por segmento

Por tipo

Eltrombopag olamina

EXG-34217

Fancalén

Otros

por aplicación

Hospital

Clínica

Otros

Segmento del informe de mercado de medicamentos para la anemia de Fanconi por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East & Africa

