El mercado de Medicamentos contra la obesidad está destinado a crecer con una nota impertinente, es decir, alcanzando 2X a una CAGR del XX% entre 2015-2025. La personalización se ha hecho cargo de casi todas las esferas de las verticales de la industria, y la atención médica no es una excepción. Las personas han comenzado a ver su imagen de atención médica de modo que puedan participar activamente en la mejora de su salud física y mental a diario. Esta personalización será la cara de la vertical de atención médica en el período de pronóstico.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se refiere a un trastorno de acumulación excesiva de grasa que puede perjudicar la salud. El índice de masa corporal (IMC) es un índice de peso para la altura, que es una medida para clasificar la obesidad y el sobrepeso. Según la OMS, se considera Obeso a un IMC mayor o igual a 30.

Los medicamentos contra la obesidad se refieren a los medicamentos que reducen o controlan el peso corporal ya sea reduciendo el apetito o aumentando la absorción de calorías. El tratamiento fundamental para la obesidad es el control de la dieta poco saludable y el ejercicio regular, ya que aunque existen medicamentos contra la obesidad en el mercado, su utilidad está restringida a mantener el peso más que a curar.

Obtenga una copia de muestra de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/8884

La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de varias enfermedades crónicas, como enfermedades coronarias, hipertensión, trastornos metabólicos como la diabetes, entre otros. Por lo tanto, es necesario controlarlo con la medicación, la dieta y el ejercicio adecuados. La cirugía bariátrica también es una opción para la pérdida de peso para un IMC superior a 40. Sin embargo, los cambios de por vida en los hábitos alimenticios y de ejercicio son necesarios después de la cirugía.

Mercado mundial de medicamentos contra la obesidad segmentado por medicamentos aprobados: bupropión y naltrexona (Contrave), orlistat (Xenical), lorcaserina (Belviq), fentermina y topiramato (Qsymia) y liraglutida (Saxenda). Geográficamente, el mercado mundial de medicamentos contra la obesidad está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y el resto del mundo.

En la actualidad, América del Norte tiene la mayor parte del mercado debido al aumento de la población obesa. Por ejemplo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de un tercio de la población de EE. UU. es obesa en 2014. Sin embargo, se esperaba que Asia Pacífico creciera a la tasa más alta debido a la creciente demanda de medicamentos y la conciencia sobre el riesgo asociado con obesidad. Además, se espera que el estilo de vida sedentario y la dieta poco saludable aumenten el número de personas obesas durante el período de pronóstico.

Solicitud de tabla de contenido @ https://www.persistencemarketresearch.com/toc/8884

El aumento en la incidencia de la obesidad se debe principalmente a la falta de actividad física, la falta de sueño y la dieta alta en calorías. Además, los antecedentes familiares y el consumo de ciertos medicamentos, como los antidepresivos y los agentes para la diabetes, también juegan un papel importante en la obesidad. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 13% de la población mundial era obesa en 2014.

Además, según la OMS, en los países emergentes la tasa de aumento de la obesidad infantil ha sido más de un 30% superior a la de los países desarrollados. Sin embargo, varios efectos secundarios, como el riesgo de trastorno psiquiátrico, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular, podrían afectar negativamente al mercado. Por lo tanto, el desarrollo de medicamentos con menos efectos secundarios con uso crónico y un mayor enfoque en el mercado de los países en desarrollo pueden ayudar a impulsar el mercado.

Recientemente, en septiembre de 2014, la FDA de EE. UU. aprobó Contrave, una tableta de liberación prolongada para el control crónico del peso. Contrave es una combinación de dos medicamentos ya aprobados por la FDA, naltrexona y bupropión, y distribuidos por Takeda Pharmaceuticals America Inc. Sin embargo, el medicamento actúa mediante un mecanismo muy diferente de la vía mesolímbica. Por lo tanto, se podría esperar que la aprobación de tales medicamentos en el mercado aumente el crecimiento del mercado.

Acceda al informe completo @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/8884

Los actores clave en el mercado global contra la obesidad son Arena Pharmaceuticals, Bristol-Myers Squibb, Alizyme, Boehringer Ingelheim GmbH, Eisai Company, Ltd., F. Hoffmann-La Roche, GlaxoSmithKline plc, Bayer AG, Inc., Novo Nordisk y Norgine Pharmaceuticals Ltd. Además, algunas otras compañías incluyen Orexigen Therapeutics, Pfizer, Inc., Takeda Pharmaceutical, Rhythm Pharmaceuticals, Shionogi USA, Vivus, Inc. y Zafgen.

Sobre nosotros: Investigación de mercado de persistencia

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected] .com