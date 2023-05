Según el pronóstico ” Mercado de arreglos basados ​​en flash: análisis y pronóstico de la industria global, 2016–2024 ” de Persistence Market Research (PMR) , el mercado mundial de arreglos basados ​​en flash alcanzará los 62,8402 millones de dólares estadounidenses en 2016 y 2024 a finales de 2024. llegará a USD.

Información clave sobre los impulsores

La reducción de costos y el rendimiento superior de las matrices flash se han convertido en los dos impulsores de crecimiento más lucrativos que estimulan el mercado mundial de matrices basadas en flash .

El uso generalizado de arreglos basados ​​en flash para el desarrollo de cargas de trabajo transaccionales de alta intensidad e infraestructura de almacenamiento virtual impulsará las ventas de arreglos basados ​​en flash en todo el mundo.

Tendencias y oportunidades clave

La fuerte adopción de dispositivos móviles, sistemas cognitivos, aprendizaje automático, computación en la nube, Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial requiere un procesamiento de datos en tiempo real que permita la prestación de servicios enriquecidos con flexibilidad de tiempo. Otra tendencia importante es la importante presencia de startups en el mercado que ofrecen soluciones de almacenamiento de última generación con SSD basados ​​en flash que pueden almacenar datos en memoria flash de estado sólido.

Aspectos destacados: análisis de segmentos

En términos de volumen, se espera que las matrices flash híbridas sigan siendo el segmento de tipo de producto más grande durante el período de evaluación. Por otro lado, se proyecta que el segmento de arreglos all-flash muestre una CAGR sólida del 27,9% para alcanzar un valor de mercado de $17,882,4 mil millones a fines de 2024.

Según la capacidad de almacenamiento, los arreglos flash de entre 100 TB y 500 TB representaron casi el 24,2 % de la participación de mercado en 2015 y se espera que registren la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

La demanda de arreglos basados ​​en flash fue particularmente alta en el segmento BFSI en 2016 y se espera que el segmento mantenga una posición similar durante todo el período de pronóstico. Medios y entretenimiento es uno de los segmentos de usuarios finales de más rápido crecimiento en el mercado de arreglos basados ​​en flash, debido a la creciente adopción de arreglos basados ​​en flash en la industria de medios y entretenimiento en América del Norte, Europa y América Latina.

Por tipo de empresa, el segmento de grandes empresas representó más del 68% de participación en los ingresos del mercado en 2015 y se espera que mantenga su primera posición hasta 2024. Mientras tanto, el segmento de pequeñas y medianas empresas es el período de pronóstico.

“Se espera que el mercado global de matrices basadas en flash experimente un crecimiento significativo de los ingresos durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado por la creciente demanda de arreglos flash rentables y de alto rendimiento en centros de datos y servicios de datos empresariales”. —-PMR

análisis del mercado regional

A nivel regional, se espera que el mercado de América del Norte siga siendo dominante durante el período de pronóstico, con una participación de ingresos masiva al final del período de pronóstico. Asimismo, se espera que el mercado latinoamericano registre una CAGR saludable de 22,8% en términos de ingresos de 2016 a 2024. región. Oriente Medio y África (MEA) es otra región que será testigo de un fuerte crecimiento en el mercado de arreglos basados ​​en flash, expandiéndose a una CAGR de más del 22 % durante el período de pronóstico.

tablero de competencia

El informe PMR brinda información clave sobre las posiciones actuales y los lanzamientos recientes de proveedores clave en el mercado global de matrices basadas en flash. Los jugadores destacados en el mercado incluyen IBM Corporation, Oracle Corporation, Pure Storage, Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, NetApp, Inc., Fujitsu Limited, Hitachi Data Systems Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., Dell EMC, Kaminario Inc., Tegile Systems, Inc. y Tintri, Inc.

