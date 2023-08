By

Se prevé que el mercado de materiales y fabricación aditiva de EE. UU . muestre una CAGR significativa del 22,9% durante el período de pronóstico. La creciente financiación relacionada con la investigación junto con los rápidos avances en la composición de materiales, como el uso creciente de polímeros y metales avanzados, es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado regional. La presencia de una importante organización de investigación en el país sirve además como piedra angular para el crecimiento del mercado de AM y materiales en los EE. UU. Por ejemplo, el lanzamiento del Instituto Nacional de Innovación en Fabricación Aditiva (NAMII) con sede en EE. UU. en 2012 sirve como acelerador nacional para el mercado de materiales y fabricación aditiva en EE. UU. La tecnología de fabricación aditiva requiere mano de obra calificada, y la ausencia de mano de obra calificada puede frenar el crecimiento del mercado estadounidense.

El mercado de Fabricación aditiva y materiales está segmentado según el tipo de material y el usuario final. Según el tipo de material, el mercado de materiales y fabricación aditiva se segmenta en plástico, metal, cerámica y otros. Se anticipa que el plástico tendrá una participación considerable en el mercado de materiales y fabricación aditiva de EE. UU. según el tipo de material. El uso a gran escala de termoplásticos para fabricar una amplia gama de productos utilizados en diferentes industrias. Según el usuario final, el mercado está segmentado en aeroespacial y defensa, atención médica, automotriz, educación e investigación, y otros.

3D Systems Corp., Proto Labs, Inc., Arcam AB (General Electric, Co.), Stratasys, Ltd. y Royal DSM NV, entre otros, son los principales actores que operan en el mercado de materiales y fabricación aditiva de EE. UU. Estos actores clave del mercado están adoptando activamente actividades de crecimiento estratégico que incluyen fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboración, entre otras, para aumentar su participación en el mercado. Los lanzamientos de nuevos productos son la fuerza central de estos actores clave del mercado para seguir siendo competitivos en el mercado.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2022-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de material

Por usuario final

Panorama competitivo: 3D Systems, Corp., EnvisionTEC GmbH, Eos GmbH, Imaginarium, JGroup Robotics

Segmento de informe de mercado de materiales y fabricación aditiva de EE. UU.

Por tipo de material

El plastico

Metal

Cerámico

Otro

Por usuario final

Aeroespacial y Defensa

Cuidado de la salud

Automotor

Educación e Investigación

Otros

Perfiles de la empresa

3D Systems, Corp.

3DCERAM (Grupo Sinto)

Aniwaa Pte. Limitado.

Arcam AB (una empresa de aditivos de General Electric)

formlabs inc.

Höganäs AB

Kwambio, Inc.

laboratorios proto, inc.

espacio de la relatividad, inc.

Real DSM NV

Stratasys Ltd.

La compañía Exone

Xact Metal, Inc.

Xometría, Inc.

