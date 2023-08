By

Mercado de materiales y fabricación aditiva de Asia-Pacífico se anticipa que exhibirá una CAGR de 30.0% durante el período de pronóstico. La creciente financiación relacionada con la investigación junto con los rápidos avances en la composición de materiales es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado regional. Los principales países que tendrán una participación de mercado significativa durante el período de pronóstico son India, China y Japón. Además de esas naciones, Corea del Sur y Singapur son algunos de los principales países donde se observará un crecimiento considerable. El aumento del mercado de infraestructura, el aumento de las ventas y la producción de automóviles y el desarrollo industrial son los principales motivadores del crecimiento del mercado. Se espera que China sea el principal contribuyente a nivel mundial y se espera que sea el mayor contribuyente en la región.

El mercado de Fabricación aditiva y materiales está segmentado según el tipo de material y el usuario final. Según el tipo de material, el mercado de materiales y fabricación aditiva se segmenta en plástico, metal, cerámica y otros. Se anticipa que el plástico tendrá una participación considerable en el mercado de materiales y fabricación aditiva de Asia-Pacífico según el tipo de material. El uso a gran escala de termoplásticos para fabricar una amplia gama de productos utilizados en diferentes industrias. Según el usuario final, el mercado está segmentado en aeroespacial y defensa, atención médica, automotriz, educación e investigación, y otros.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de material

Por usuario final

Panorama competitivo: 3D Systems, Corp., EnvisionTEC GmbH, Eos GmbH, Imaginarium, JGroup Robotics

Segmento de informe de mercado de materiales y fabricación aditiva de Asia-Pacífico

Por tipo de material

El plastico

Metal

Cerámico

Otro

Por usuario final

Aeroespacial y Defensa

Cuidado de la salud

Automotor

Educación e Investigación

Otros

Segmento de informe de mercado de materiales y fabricación aditiva de Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Corea del Sur

Resto de Asia-Pacífico

Perfiles de la empresa

3D Systems, Corp.

EnvisionTEC GmbH

Eos GmbH

imaginario

Robótica JGroup

Materializar NV

Stratasys LTD.

Nanoscribe GmbH

