En los próximos años, es probable que aumente el gasto del gobierno en soluciones de energía sostenible, incluida la movilidad eléctrica y los vehículos eléctricos, los sistemas de energía solar y la industria de la construcción, lo que impulsará paralelamente la demanda de prensas plegadoras. La industria del transporte, que incluye aviones, barcos, ferrocarriles y vehículos comerciales, impulsará la demanda continua de máquinas plegadoras en los próximos años.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Por tipo de producto, se prevé que las máquinas plegadoras hidráulicas experimenten un crecimiento destacado de la demanda a una CAGR del 6,1% por volumen durante el período de pronóstico de 2022 a 2032.

Las prensas plegadoras automatizadas controladas digitalmente son cada vez más comunes. Varias empresas se están centrando en el desarrollo de máquinas plegadoras con componentes programables y sistemas de control digital.

Se proyecta que el segmento de operación automática se expanda a una CAGR de 7.2% por valor.

Por región, se prevé que el este de Asia y el sur de Asia Pacífico experimenten un crecimiento sustancial en el mercado. Entre estas regiones, se espera que las ventas de máquinas plegadoras en China, los países de la ASEAN y la India aumenten a una CAGR alta en términos de volumen.

Por capacidad, se estima que las máquinas plegadoras que van de 50 a 150 toneladas y de 150 a 300 toneladas juntas tendrán una participación de volumen prominente del 56,3 % en 2022.

“Las máquinas plegadoras, al ser un mercado fragmentado, dependen de varias industrias de uso final, como la automotriz, aeroespacial, marina, electrónica, fabricación de metales y construcción. Los crecientes volúmenes comerciales están alimentando la demanda de máquinas plegadoras. Se prevé que los proyectos de construcción comercial y residencial en expansión impulsen la expansión del mercado. Además, la creciente demanda de potencia y energía también complementará la expansión del mercado”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

Los principales fabricantes de máquinas plegadoras son Trumpf, AMADA, BYSTRONIC, ERMAKSAN, EUROMAC, THE HACO GROUP, Komatsu Ltd., LVD Group, AIZAWA TEKKOSO LTD., Boschert GmbH & Co., Gasparini Industries Srl, Kojima Iron Works Co. Ltd. , Nantong Tengzhong Machinery Co. Ltd, RICO-Tomas Castro Silva y Wysong.

Para obtener una ventaja competitiva en la industria, los principales fabricantes están desarrollando máquinas plegadoras innovadoras. Los actores del mercado también están invirtiendo fuertemente en expansión, fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas para expandir su presencia global.

En agosto de 2021, el grupo Trumpf firmó una asociación estratégica con STARMATIK para la automatización robótica de equipos industriales, como plegadoras y punzonadoras.

En 2021, ERMAKSAN lanzó una versión actualizada de su máquina plegadora con características personalizables que incluyen altura ajustable y brazos de soporte para una fácil operación.

