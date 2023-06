Se prevé que el mercado de mangueras hidráulicas de EE. UU . crezca a una CAGR del 5,0% durante el período de pronóstico. El principal factor que contribuye al crecimiento del mercado incluye la creciente aplicación de mangueras hidráulicas en la industria de la construcción junto con el crecimiento en la industria de la construcción. Además, el aumento de las operaciones mineras está acelerando el crecimiento del mercado. Según el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS), en 2019, las minas de EE. UU. produjeron casi $ 86,3 mil millones en minerales en 2019, alrededor de $ 2 mil millones más en comparación con los totales de producción revisados ​​de 2018. En 2019, el valor total estimado de la producción de minerales no combustibles en EE. UU. fue de 86 300 millones de USD, un aumento del 3 % con respecto a 2018.

El crecimiento de la industria minera aumenta la demanda de dragado de minerales, lo que implica la extracción de minerales que pueden tener un valor económico significativo de los depósitos submarinos. Los materiales que se pueden extraer del lecho marino comprenden arenas minerales (ilmenita, rutilo, circón), oro, estaño (casiterita), aluminio (bauxita), depósitos de diamantes y sales de roca. Además, incluye más material estándar que cubre arena y grava que se utilizan como agregados en la industria de la construcción. Estos agregados dragados son una alternativa potencial a las fuentes terrestres, incluidas las canteras. Por lo tanto, el crecimiento en la industria de la construcción y la minería aumentará la demanda de mangueras hidráulicas e impulsará el crecimiento durante el período de pronóstico.

Mercado de mangueras hidráulicas de EE. UU.: segmentación

Por tipo de producto

Articulado

Reforzado

Enroscado

Otro (Corrugado)

Por industria

Agricultura

Construcción y Minería

Fabricación

Otros (farmacéuticos)

Perfiles de la empresa

Able Hose & Rubber LLC

Corporación Bridgestone.

Continental AG

Eaton Corporación plc

Gates Industrial Corporation plc

Kuriyama de América, Inc.

Parker-Hannifin Corp.

Grupo Semperit

Trelleborg AB

Yokohama Rubber Co., Ltd.

