El mercado de logística sanitaria de América del Norte crecerá a una impresionante tasa compuesta anual del 7,2% para 2029

La investigación de mercado de Data Bridge ha publicado recientemente una amplia investigación titulada “ Mercado de logística sanitaria de América del Norte ” que garantiza que permanecerá mejor informado que su competencia. Este estudio proporciona una perspectiva más amplia del mercado con sus conocimientos y análisis integrales del mercado que facilitan la supervivencia y el éxito en el mercado. La ejecución de informes de investigación de mercado de logística sanitaria de América del Norte se está volviendo muy vital para que las empresas tengan éxito porque ofrece muchos beneficios, incluida información sobre el crecimiento de los ingresos y la iniciativa de sostenibilidad.

El informe de investigación de mercado de logística sanitaria a gran escala de América del Norte es una descripción general absoluta del mercado que tiene en cuenta varios aspectos de la definición del producto, la segmentación del mercado basada en varios parámetros y el panorama comercial establecido. Este informe de la industria también ofrece a las empresas el perfil de la empresa, las especificaciones del producto, el valor de producción, la información de contacto del fabricante y las cuotas de mercado de la empresa. Además, el informe comercial del Mercado de logística sanitaria de América del Norte combina un análisis completo de la industria con estimaciones y pronósticos particulares para proporcionar soluciones de investigación completas con la mayor claridad para la toma de decisiones estratégicas.

Obtenga acceso a un informe de muestra (incluidos gráficos, cuadros y figuras) en https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=north-america-healthcare-logistics-market

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de logística sanitaria alcance el valor de 54.821,48 millones de dólares para 2029, con una tasa compuesta anual del 8,3% durante el período previsto. La “cadena sin frío” representa el segmento de tecnología más grande en el mercado de logística de atención médica sin cadena de frío, ya que requiere mucha menos inversión de capital. El informe del mercado de logística sanitaria también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

La atención médica comprende el mantenimiento o mejora del bienestar mediante la conclusión, anticipación, tratamiento, recuperación o solución de infecciones, enfermedades, lesiones y diferentes impedimentos físicos y mentales en las personas. La ayuda sanitaria se aborda con la ayuda de expertos en fitness en campos de salud afines. La odontología, la farmacia, la enfermería, la audiología, la medicina, la optometría, la obstetricia, la psicología, la terapia ocupacional y corporal y diferentes profesiones de la salud son aditivos a la atención médica.

La logística se refiere al procedimiento general de gestionar cómo se adquieren, almacenan y transportan los recursos hasta su destino final. Incluye identificar distribuidores y proveedores potenciales y abordar su eficacia y accesibilidad. Por lo tanto, la logística de la atención médica es la logística de suministros médicos y quirúrgicos, productos farmacéuticos, dispositivos y equipos clínicos y otros productos necesarios para ayudar a los médicos, enfermeras y diferentes especialistas de la salud.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de la logística sanitaria son: X2 Group, TOTAL Quality LOGISTICS, LLC, Cavalier Logistics Management II, Inc., CH Robinson, AmerisourceBergen Corporation, Air Canada, CEVA Logistics, DB Schenker, Deutsche Post DHL Group, FedEx, Burris Logistics, OIA North America, United Parcel Service of America, Inc., VersaCold Logistics Services y Abbott, entre otros.

Acceda al estudio de investigación completo de 350 páginas @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-healthcare-logistics-market

Desarrollo reciente

En febrero, CH Robinson y Waymo Via, la unidad de transporte por carretera y entrega local de la empresa de tecnología de conducción autónoma Waymo, formaron una asociación estratégica a largo plazo para explorar mutuamente la aplicación práctica de la tecnología de conducción autónoma en la logística y las cadenas de suministro. La asociación combina los beneficios de la innovadora tecnología de conducción autónoma de Waymo, Waymo Driver, con la tecnología Navisphere de CH Robinson, que es la plataforma logística más conectada del mundo. Esta asociación ayuda a mejorar la cartera de productos de la empresa.

En enero, BDP INTERNATIONAL anunció que tres oficinas clave habían obtenido las certificaciones del Centro de Excelencia para Validadores Independientes (CEIV) en logística farmacéutica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Las ubicaciones de BDP en Bruselas, Bélgica, Milán, Italia y JFK, Nueva York, han completado con éxito toda la capacitación aplicable y necesaria que garantiza el más alto nivel de cumplimiento de los estándares internacionales para salvaguardar la integridad del producto farmacéutico durante el proceso de transporte. Este desarrollo ayudó a mejorar la presencia global de la empresa.

