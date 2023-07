Se prevé que el mercado mundial de fabricadores de hielo crezca a una CAGR considerable de alrededor del 5,7 % durante el período de pronóstico. Los principales actores de fabricación de los fabricantes de máquinas de hielo están participando e invirtiendo en actividades de I+D para innovar tecnologías avanzadas que ayudarán a reducir el consumo de agua y electricidad en las máquinas. Además, las empresas están lanzando nuevos productos para hacer frente a las normas de eficiencia energética establecidas por las autoridades gubernamentales. Por ejemplo,

En diciembre de 2020, Hoshizaki y Fastcomm se asociaron para proporcionar una solución de monitoreo remoto para las máquinas de hielo en cubos KM de Hoshizaki. La plataforma IoT utiliza la conectividad celular para conectar las máquinas de hielo a una plataforma segura basada en la nube que brinda acceso sobre la marcha para verificar el estado de la máquina y recibir alertas de estado. Además, la solución KM de Hoshizaki ofrece acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a las operaciones de todas las máquinas conectadas, proporcionando notificación de alerta inmediata y capacidades de diagnóstico remoto.

En julio de 2020, NewAir lanzó un nuevo modelo de máquina de hielo en pepitas, Sonic ice para la cocina del hogar. Es una máquina de hielo compacta que tarda 20 minutos en hacer un lote completo de hielo. Está diseñada con un proceso de enfriamiento de alta potencia para que sea un enfriamiento más eficiente y está construida con un interior de acero inoxidable para mantener el hielo más frío durante un período prolongado y es más rápida que cualquier otro modelo.

En 2019, Manitowoc presentó un nuevo 1Ton 2000lbs. máquina de hielo nugget debido a la creciente demanda de los clientes de un dispositivo con mayores capacidades de producción diaria. las máquinas producen hielo de alta calidad y tienen opciones fáciles de servir sin grumos.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado Ice Maker : https://www.omrglobal.com/request-sample/ice-maker-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por producto

por aplicación

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Hoshizaki America, Inc., Manitowoc Ice, Mile High Equipment LLC, Scotsman Ice Systems, WHYNTER LLC, Welbilt, ZIEGRA Eismaschinen GmbH y otros.

Un informe completo del mercado de máquinas de hielo está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/ice-maker-market

Informe de mercado mundial de fabricadores de hielo por segmento

Por tipo de producto

fabricante de cubitos de hielo

Máquina para hacer hielo en escamas

Fabricante de pepitas de hielo

Otros

Por usuario final

Servicio de comida

Minorista

Cuidado de la salud

Residencial

Otros

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

Grupo Ali

APAGADO Refrigeración

Grupo Brema SpA

Changshu Lingke Electric Appliance Co. Ltd.

Direct Catering Products Ltd

Electrolux

Himalayan Equipment Mfg. Co. Pvt. Limitado.

corporacion howe

fabricantes de hielo itv inc.

Corriente fría

Marmon Foodservice Technologies, Inc.

aire nuevo

Equipo de hielo North Star

Dispositivo cumbre

Sunpentown Inc.

Las empresas heredadas

La Corporación Middleby

S. Ice Machine Manufacturing Co.

Welbilt

ZIEGRA Eismaschinen GmbH

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/ice-maker-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3117518/carbon-footprint-management-market-will-generate-record

https://www.openpr.com/news/3117545/digital-thread- es probable que el mercado experimente un tremendo

https://www.openpr.com/news/3117590/last-mile-delivery-market-will-generate-record-revenue-by-2029

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404