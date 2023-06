By

Persistence Market Research (PMR) ofrece información clave sobre el mercado global de cosechadoras en su nuevo informe titulado ” Mercado de cosechadoras: análisis de la industria global 2013 – 2017 y pronóstico 2018 – 2026 “. La perspectiva a largo plazo en el mercado global de Cosechadora combinada seguirá siendo positiva y se espera que el valor de mercado de Cosechadora combinada aumente a una CAGR de 3.8% durante el período de pronóstico. Según las fuentes, se espera que el segmento autopropulsado registre un crecimiento saludable durante el período de pronóstico, principalmente debido a la creciente adopción de cosechadoras de gran tamaño.

Se estima que las ventas de Cosechadoras en el mercado global alcancen los US$ 9.447,1 Mn a fines de 2018, lo que representa un crecimiento interanual del 3,6 % con respecto a 2017. En términos de volumen, se espera que China represente casi la mitad de la participación total en el mercado mundial de cosechadoras combinadas a fines de 2018 y se espera que conserve su posición en el mercado de cosechadoras combinadas durante el período de pronóstico.

Mercado mundial de cosechadoras: dinámica

Se espera que la demanda de equipos agrícolas experimente un crecimiento significativo debido al cambio de las actividades agrícolas de animales o de operación manual al trabajo profesional. Factores como las iniciativas gubernamentales, el aumento de la tasa de urbanización y la demanda de ahorro de tiempo son responsables del cambio de enfoque de los agricultores hacia la mecanización y el poder de inversión. Se anticipa que la creciente demanda de equipos agrícolas impulsará la demanda de cosechadoras combinadas, contribuyendo posteriormente al mercado global de cosechadoras combinadas.

Varios esquemas de los gobiernos brindan un amplio apoyo a los agricultores para la compra de equipos agrícolas y, por lo tanto, están promoviendo el espíritu empresarial de agronegocios al ayudar a los agricultores pobres a comprar máquinas más costosas. Esto, a su vez, se anticipa que impulsará las ventas de cosechadoras durante el período de pronóstico.

Las altas tasas de interés en ciertos países, como Brasil, podrían limitar la capacidad de los agricultores para comprar equipos agrícolas. Los productos vendidos/importados en los países de la UE deben cumplir con los extensos regímenes regulatorios de la UE. Los productos deben cumplir con las regulaciones de la UE, como REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos), WEE (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y RoHS (Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas). Se estima que esto, a su vez, restringirá el crecimiento del mercado mundial de cosechadoras durante el período de pronóstico.

También se estima que la alta dependencia de la lluvia para el riego y el bajo reemplazo de equipos son factores clave que restringen el crecimiento del mercado de cosechadoras combinadas durante el período de pronóstico.

Mercado mundial de cosechadoras: pronóstico

Los conocimientos del mercado de cosechadoras combinadas sugieren que el segmento autopropulsado seguirá dominando el mercado de cosechadoras combinadas durante el período de pronóstico.

Sobre la base del ancho de corte, el mercado varía de una región a otra. La demanda de cosechadoras de tamaño pequeño es significativamente mayor en países como China e India, mientras que la demanda de cosechadoras de gran tamaño es mayor en regiones como América del Norte y Europa.

Se encuentra que el mercado de cosechadoras de América Latina es una región de alto valor y se espera que domine en términos de ventas durante el período de pronóstico. Sin embargo, se espera que el Sudeste de Asia y el Pacífico crezca a una tasa de crecimiento superior a la media en el mercado mundial de cosechadoras combinadas durante el período de pronóstico.

Mercado mundial de cosechadoras combinadas: panorama competitivo

Algunos de los participantes del mercado incluidos en el informe sobre Cosechadoras son Tractors and Farm Equipment Limited, Preet Group, Kartar Agro Industries Private Limited, Agco Corporation, Mahindra & Mahindra Ltd (M&M Ltd.), Claas Kgaa Mbh, Deere & Company, Sdf SPA e Iseki & Co.,Ltd y otros.

