Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe del mercado global Terapéutica digital destaca las ideas de mercado más importantes que llevan al negocio al más alto nivel de crecimiento y éxito. La investigación, el análisis y las estimaciones sobre el mercado se han realizado con el conocimiento confiable en este informe de análisis de la industria. El informe se centra en aspectos importantes del mercado que incluyen, entre otros, datos históricos, tendencias actuales del mercado, medio ambiente, innovación tecnológica, próximas tecnologías y el progreso técnico en la industria de ATENCIÓN MÉDICA. El documento de análisis de mercado global Terapéutica digitalayuda a obtener información sobre todos los factores anteriores al brindar información procesable del mercado y un análisis de mercado integral.

Al abordar los desafíos y problemas de la atención médica, la tecnología digital puede desempeñar un papel esencial en la mejora del manejo de enfermedades. El hecho de que más de dos tercios de la población mundial ahora tenga acceso a Internet demuestra el potencial de los tratamientos digitales para tener un impacto significativo. Según la investigación, las herramientas digitales de gestión de enfermedades pueden mejorar los resultados de los pacientes que viven con enfermedades crónicas. Los medicamentos digitales tienen el potencial de reducir significativamente la carga de enfermedades, mejorar los resultados clínicos, ayudar a los médicos a tomar decisiones de tratamiento más informadas y mejorar la vida de los pacientes al proporcionar mejores formas de manejar los problemas de salud crónicos.

Descargue el informe de muestra en PDF (que incluye gráficos, tablas y una lista de figuras) en https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-therapeutics-market&Shri

Data Bridge Market Research analiza una tasa de crecimiento en el mercado global Terapéutica digital en el período de pronóstico 2022-2029. La CAGR esperada del mercado global de terapias digitales tiende a ser de alrededor del 21,54% en el período de pronóstico mencionado. El mercado se valoró en USD 4200 millones en 2021 y crecería hasta USD 20 000 millones en 2029. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos del mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge también incluye un análisis experto en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de canalización, análisis de precios y marco regulatorio.

Se espera que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas impulse la tasa de crecimiento del mercado

Los medicamentos digitales tienen el potencial de desempeñar un papel clave en el manejo de enfermedades crónicas. La carga mundial de enfermedades crónicas está aumentando y se prevé que continúe. Las enfermedades crónicas (como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias) causaron o contribuyeron al 75 % de las muertes a nivel mundial en 2010 y al 79 % en 2020. Los expertos esperan que las enfermedades crónicas representen hasta el 84 % de la mortalidad mundial total para 2030. Las enfermedades crónicas, por supuesto, requieren no solo medicamentos, sino también un control regular y cambios en el estilo de vida. Como resultado, los proveedores requieren sistemas integrales mejorados que monitoreen la salud del paciente de manera proactiva y completa, así como también instar a los ajustes de comportamiento para mejorar la adherencia a los medicamentos recetados, la nutrición y los estilos de vida.

Definición de mercado

La terapia digital es una parte de la atención médica digital que ayuda a prevenir, controlar y tratar una afección médica. Además, también ayuda en el tratamiento de condiciones psicológicas. La condición del paciente mejora mucho, ya que es una tecnología de atención médica digital basada en evidencia. La tecnología de terapia digital es eficaz y eficiente en el diagnóstico de condiciones que el sistema de salud no diagnostica de otra manera, como enfermedades crónicas, trastornos neurológicos y mucho más.

El desarrollo del mercado

En 2021, Teladoc amplió su acuerdo de asociación con National Labor Alliance en diciembre para ofrecer su gama completa de bienes y servicios de atención virtual. Atención especializada, medicina general, servicios médicos expertos, salud mental, programas de atención primaria virtual y manejo de enfermedades crónicas fueron algunos de los productos y servicios ofrecidos.

En 2021, Pear Therapeutics Inc. unió fuerzas con Spectrum Health Systems, un proveedor de planes de salud y tratamiento de adicciones de mechones, en marzo. Esta colaboración contribuirá al desarrollo de soluciones para aumentar el acceso al tratamiento y la innovación en la atención. La colaboración entre Pear Therapeutics, Spectrum Health Systems y Tufts Health Plan es un importante paso adelante en la lucha contra los trastornos por consumo de sustancias. La combinación de la terapia digital de Pear Therapeutics, la experiencia de Spectrum Health Systems en el tratamiento de adicciones y el alcance y los recursos de Tufts Health Plan tiene el potencial de marcar una diferencia real en la vida de las personas que luchan contra la adicción.

En 2019, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. celebró un acuerdo de colaboración con Click Therapeutics, Inc. en enero para tratar el trastorno depresivo mayor. Click Therapeutics, Inc. demostrará su capacidad para descubrir y evaluar una aplicación de software para implementarla junto con la experiencia de Otsuka en la creación de medicamentos recetados aprobados para pacientes, mejorando así los requisitos médicos no satisfechos.

Principales actores

Data Bridge Market Research reconoce a las siguientes empresas como los principales actores del mercado: Omada Health, Inc. (EE. UU.), ResMed (EE. UU.), Pear Therapeutics, Inc. (EE. UU.), Solera Network (EE. UU.), Akili Interactive Labs, Inc. (EE. UU.), Better Therapeutics, LLC (EE. UU.), Biofourmis (EE. UU.), Click Therapeutics, Inc. (EE. UU.), Naturalcycles Nordic AB (Suecia), NuvoAir AB (Suecia), Welldoc’s Bluestar (EE. UU.), Happify, Inc. (EE. UU.) ), Limbix Health, Inc. (EE. UU.), Voluntis (EE. UU.), Xealth (EE. UU.).

Para obtener más información sobre el análisis de mercado, explore el resumen del informe de investigación @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-therapeutics-market?Shri

Análisis de segmento:

El mercado global de Terapéutica digital se clasifica en cuatro segmentos que se basan en el tipo de producto y servicio, la aplicación, el modo de compra y el canal de ventas.

Según el tipo de producto y servicio, el mercado global de terapias digitales se segmenta en productos de hardware, soluciones/software y servicios.

Se espera que el segmento de soluciones/software domine el mercado global de terapias digitales

Se espera que el segmento de soluciones/software domine el mercado y alcance los USD 13 954,62 millones para 2030 debido a la seguridad y los servicios fácilmente disponibles.

Sobre la base de la aplicación, el mercado global de terapias digitales está segmentado en aplicaciones relacionadas con el tratamiento/cuidado y aplicaciones preventivas. Se espera que el segmento relacionado con el tratamiento/cuidado domine el mercado, ya que está relacionado con muchas enfermedades crónicas que prevalecen mucho.

Sobre la base del modo de compra, el mercado global de terapias digitales se segmenta en organización de compra grupal e individual.

Se espera que el segmento de organización de compras grupales domine el mercado global de terapias digitales

Se espera que el segmento de organización de compras grupales domine el mercado y se espera que alcance los USD 13,775.43 millones para 2030 porque varias organizaciones están preocupadas por sus empleados y pacientes.

Sobre la base del canal de ventas, el mercado global de terapias digitales se segmenta en B2B y B2C. Se espera que el segmento B2C domine el mercado y alcance los USD 14.044,98 millones para 2030 porque los pagadores, proveedores, empleadores, entre otros, están más preocupados por el tratamiento de enfermedades.

Alcance del informe y segmentación del mercado

Métrica de informe Detalles Período de pronóstico 2022 a 2029 Año base 2021 Años históricos 2020 (personalizable a 2014-2019) Unidades Cuantitativas Ingresos en miles de millones de USD, volúmenes en unidades, precios en USD Segmentos cubiertos Tipo de producto (software y dispositivos), canal de ventas (B2C y B2B), aplicación (aplicaciones preventivas y aplicaciones relacionadas con el tratamiento/atención) Países cubiertos Estados Unidos, Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur

Principales temas clave cubiertos:

Imperativos Estratégicos

Factores que ejercen presión sobre el crecimiento

El imperativo estratégico

Las oportunidades de crecimiento alimentan el motor de la cartera de crecimiento

Metodología de investigación

Alcance y Segmentación

Contexto de investigación y alcance del análisis

Segmentación

Otras técnicas para esta gestión de informes de investigación

Análisis de oportunidades de crecimiento

Controladores de crecimiento

Restricciones de crecimiento

Introducción

El impacto de la pandemia de COVID-19 y la publicación

Crecimiento futuro

Ecosistema de Innovación

Continuado…

Objetivo fundamental de este informe de mercado

Rivales de mercado notables en todo el mundo.

Alcance futuro y perspectiva del producto

Mercados emergentes prometedores para el futuro.

El mercado presenta desafíos y amenazas difíciles.

Aspectos destacados clave de este informe de mercado:

Principales restricciones

Indicadores de mercado

Bifurcación regional

jerarquía competitiva

Tendencias actuales del mercado

Análisis de concentración de mercado

Explore la tabla de contenido completa en: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-therapeutics-market&Shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lice-treatment-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vulvodynia-treatment-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cold-agglutinin-disease-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-keloid-treatment-market?shri

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-optic-nerve-disorders-treatment-market?shri

Acerca de la investigación de mercado de Puente de datos:

¡Una forma absoluta de pronosticar lo que depara el futuro es comprender la tendencia hoy!

Data Bridge Market Research se presentó como una firma de consultoría e investigación de mercado no convencional y neotérica con un nivel incomparable de resiliencia y enfoques integrados. Estamos decididos a descubrir las mejores oportunidades de mercado y fomentar información eficiente para que su negocio prospere en el mercado. Data Bridge se esfuerza por brindar soluciones adecuadas a los complejos desafíos comerciales e inicia un proceso de toma de decisiones sin esfuerzo. Data Bridge es una secuela de pura sabiduría y experiencia que se formuló y enmarcó en el año 2015 en Pune.

Contacto con los medios

Organización: Data Bridge Market Research

Teléfono: +1-888-387-2818

Correo electrónico: [email protected]

Web: www.databridgemarketresearch.com