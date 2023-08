By

El mercado mundial de la sidrase estima que crecerá a una CAGR de casi 5.7% durante el período de pronóstico. La creciente demanda de bebidas alcohólicas premium y la importante población joven están impulsando la demanda de sidra. La creciente adopción de bebidas alcohólicas premium está fomentando el crecimiento del mercado. La adopción del vino de manzana y el vino con sabor a frutas está siendo liderada principalmente por el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores y un cambio importante hacia las bebidas con sabores naturales. Los millennials compran principalmente bebidas alcohólicas innovadoras y, por lo tanto, los fabricantes utilizan sabores naturales que les permiten mejorar el sabor y la fragancia de sus bebidas alcohólicas. La amplia gama de sidra con innovadores sabores naturales está proporcionando múltiples opciones para los consumidores que les permite seleccionar el producto de sidra de su elección.

Existe una tendencia creciente hacia las marcas de propiedad de celebridades disponibles en el mercado que seguramente atraerá a una gran cantidad de la base de clientes. La mayoría de las personas prefieren consumir bebidas alcohólicas premium de sus celebridades favoritas. Por lo tanto, se espera que en un futuro cercano se produzcan más lanzamientos nuevos de marcas de bebidas alcohólicas premium propiedad de celebridades, lo que a su vez probablemente impulsará el crecimiento del mercado. Además, las empresas están ampliando la gama de sus bebidas premium debido a su creciente popularidad entre los millennials. Por ejemplo, en mayo de 2019, Asahi group Holding, Ltd, anunció que Asahi Europe, Ltd., una subsidiaria de Asahi, completó la adquisición del negocio de cerveza y sidra premium de Fuller, Smith and Turner PLC que opera pubs, hoteles y restaurantes premium. negocio de cerveza y sidra.

Segmentación del mercado de la sidra

Por sabor

con sabor a manzana

con sabor a fruta

Pera

Limón

Otros

Por tipo

sidra dura

sidra dulce

Por Canal de Distribución

Supermercados e Hipermercados

Tiendas especializadas

Tiendas en línea

Otros

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Agrial Group

Anheuser-Busch InBev

Asahi Group Holdings, Ltd.

C&C Group plc

Carlsberg Breweries A/S

Crispin Cider Co.

Diageo plc

Distell Group Ltd.

Halewood International Ltd.

Heineken N.V.

Kopparberg UK

Molson Coors Beverage Co.

Thatchers Cider Co. Ltd.

The Boston Beer Co.

Vander Mill

Woodchuck Cidery

