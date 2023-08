By

Mercado de Salud Inalámbrico se prevé que crezca a una CAGR significativa de aprox. 22,3% durante el período de pronóstico. La salud inalámbrica es una técnica avanzada que se utiliza principalmente para el tratamiento y seguimiento de pacientes. El uso de aplicaciones para el manejo de enfermedades crónicas, el seguimiento del estado físico, el apoyo a la adherencia a la medicación, las readmisiones hospitalarias obstaculizadas, el seguimiento de los síntomas y el manejo de la salud mental y conductual están en aumento. Además, la evolución de la TI sanitaria se ha incrementado debido a la interrupción del Internet de las Cosas que ayuda a los profesionales a acceder al expediente de forma remota y diagnosticar al paciente en caso de indisponibilidad. A medida que la tasa de enfermedades cardíacas aumenta rápidamente, el sistema IoT utiliza algoritmos para el monitoreo continuo de ECG de pacientes hospitalizados en los hospitales. En la monitorización de ECG,

COVID-19 tiene un efecto significativo en el mercado mundial de salud inalámbrica. El mercado de la salud inalámbrica crece debido a una disminución en la población de personas que van al hospital para recibir tratamiento. Las contaminaciones adquiridas en los hospitales son la causa de muchas muertes y la salud inalámbrica estaba reduciendo estos riesgos. La salud digital y la telesalud han tomado la mayor parte del mercado en la pandemia. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia del diagnóstico, la atención y la consulta a distancia. Muchos proveedores de atención médica estaban trabajando en videoconferencias y llamadas telefónicas. Reduce en gran medida la carga de los hospitales que ya están inundados de pacientes con COVID-19. Los dispositivos médicos de IoT que viven en el hogar con los pacientes ahora se utilizan para optimizar el tratamiento ambulatorio y minimizar las visitas repetidas.

El mercado mundial de salud inalámbrica está segmentado según la tecnología, los componentes y los usuarios finales. Según la tecnología, el mercado está segmentado en WLAN/Wi-Fi, WPAN, WIMAX y WWAN. Según el componente, el mercado se subsegmenta en hardware, software y servicios. Según los usuarios finales, el mercado se subsegmenta en proveedores, pagadores y pacientes/individuos). Entre esto, WPAN ha mostrado un crecimiento en el mercado inalámbrico global debido a las ventajas que ofrece WPAN. Estas tecnologías son fáciles de usar, seguras y asequibles.

Segmentación del mercado de salud inalámbrica

Por Tecnología

WLAN/Wi-Fi

WPAN

WiMAX

WWAN

por componente

Hardware

Software y Servicios

Por usuario final

proveedores

Pagadores

Pacientes/Individuos

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

Accenture plc

ALE Internacional SAS

Soluciones para el cuidado de la salud de Allscripts, Inc.

Propiedad intelectual de AT&T

athenahealth, inc.

CompuGroup Médico

corporación cerner

Cisco Systems, Inc.

Epic Systems Corp. (épica)

salud evolutiva, inc.

REDES EXTREMAS

compañía eléctrica general

HTD Salud

Corporación Internacional de Máquinas de Negocios.

Corporación Infinera.

Intellectsoft LLC

Royal Philips NV

Ocucare Internacional

Corporación Omron (OMRON)

Qualcomm Technologies, Inc.

Corporación de Desarrollo Softeq.

Software SoftClinic

Corporación Topcon.

Verizon

Vocera Comunicaciones

