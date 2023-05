El mercado global Dispositivos dentales es publicado por Data Bridge Market Research, incluido el análisis de crecimiento, el marketing regional, los desafíos, las oportunidades y los impulsores analizados en el informe. La investigación de mercado de Data Bridge también incluye un análisis experto en profundidad, la producción y la capacidad de la empresa representada por la geografía, la planificación de la red de distribuidores y socios, el análisis detallado y actualizado de tendencias de precios, la cadena de suministro y el análisis del déficit de demanda. Se presenta una descripción general del mercado en términos de impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos, y cada parámetro se estudia cuidadosamente. Todos los datos y estadísticas presentados en este informe de mercado están respaldados por las últimas herramientas y técnicas probadas, como el análisis FODA y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Con las últimas perspectivas de mercado actualizadas mencionadas en el informe,

Se espera que el mercado mundial de ortodoncia alcance los US$ 10.377,52 millones para 2028 desde los US$ 3.643,91 millones de 2020, a una CAGR del 14,4 % durante el período de pronóstico. La creciente necesidad de estética está impulsando la demanda de tratamientos de ortodoncia en todo el mundo. Por lo tanto, la creciente prevalencia de la maloclusión es la fuerza impulsora del crecimiento del mercado de la ortodoncia.

Visión general del mercado:-

Los productos y servicios comercializados en el mercado de la ortodoncia incluyen frenos transparentes, frenos cerámicos, frenos linguales y retenedores para tratar problemas dentales menores como apiñamiento, dientes con espacio excesivo y maloclusiones. Estas opciones de tratamiento tienen una gran demanda debido al atractivo estético que ofrece esta opción de tratamiento junto con las opciones personalizadas, como aparatos ortopédicos en el hogar y en el consultorio.

Además, la creciente tendencia de la odontología cosmética aumenta la demanda de ortodoncia. Es probable que la creciente prevalencia de enfermedades dentales como la maloclusión a nivel mundial y la creciente tendencia de corregir los dientes deformados impulsen el crecimiento del mercado global de ortodoncia. Los principales actores del mercado están aumentando las inversiones en investigación y desarrollo para lanzar nuevos productos y servicios, lo que brinda oportunidades para el crecimiento del mercado. Sin embargo, el alto costo de la ortodoncia y las estrictas normas de aprobación de dispositivos médicos restringen su crecimiento en el mercado.

La demanda en el mercado de la ortodoncia está aumentando y los actores del mercado se están enfocando mucho en desarrollar y lanzar nuevos productos en el mercado de la ortodoncia. Estos movimientos estratégicos de los actores del mercado están acelerando el crecimiento del mercado Ortodoncia.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de la ortodoncia son:

Align Technology, Inc., Ormco Corporation, 3M, Institut Straumann AG, DENTSPLY SIRONA, American Orthodontics Candid Care Co., DynaFlex, Henry Schein Orthodontics, Great Lakes Dental Technologies, Rocky Mountain Orthodontics. KG, SmileDirectClub, Dr Smile Dental Clinic, Ortho -Care (UK) Ltd, Wondersmile, SMILE2IMPRESS SL, Straight Teeth Direct™, Sunshine Smile GmbH, FORESTADENT® – Bernhard Foerster GmbH, DB Orthodontics, INBRACE, BRIUS Technologies Inc, Liberty Aligners, Argen.com, TP Orthodontics, Inc, SmileStyler y Glimmer Dental, entre otros.

Información clave relacionada con la ortodoncia incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis ilustrativos de las Cinco Fuerzas de Porter para algunas de las empresas líderes en este mercado Análisis de la cadena de valor de los principales actores del mercado. Las tendencias actuales afectan la dinámica de este mercado en diferentes regiones Fusiones, adquisiciones, cooperación y asociaciones recientes Crecimiento de los ingresos de la industria durante el período de pronóstico Investigación de estrategias de marketing y tendencias de crecimiento. Análisis de los motores de crecimiento Segmentos vacacionales emergentes y mercados regionales Una evaluación empírica de la curva de mercado Rango de mercado pasado, presente y potencial en términos de valor potencial y volumen

Las principales ventajas de la alineación dental en comparación con los competidores globales:

El informe proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo de las tendencias del mercado de Alineadores, pronósticos y tamaño del mercado para identificar nuevas oportunidades.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter destaca el potencial de los compradores y proveedores para permitir que las partes interesadas tomen decisiones comerciales estratégicas y determinen el nivel de competencia en una industria.

En el estudio se destacan los principales factores que influyen y las áreas clave de inversión.

Se analizan los principales países de cada región y se menciona su contribución a los ingresos.

La sección Posicionamiento de los jugadores del mercado proporciona una comprensión del estado actual de los jugadores activos del mercado en Ingredientes para el cuidado personal

Tabla de contenido

Parte 01: Resumen ejecutivo

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Metodología de la Investigación

Parte 04: Vista del mercado

Parte 05: Análisis de tuberías

Parte 06: Tamaño del mercado

Parte 07: Análisis de las Cinco Fuerzas

Parte 08: Segmentación del mercado

Parte 09: Perfil del Cliente

Sección 10: Paisajes regionales

Parte 11: Marco de toma de decisiones

Sección 12: Impulsores y desafíos

Parte 13: Tendencias del mercado

Sección 14: Perfil del Proveedor

Parte 15: Análisis de proveedores

Parte 16: Apéndice

