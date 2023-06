Se estima que el mercado de inyección de sulfadiazina sódica crecerá a una CAGR moderada durante el período de pronóstico. Un antibiótico de sulfonamida es la sulfadiazina sódica. Las inyecciones de sulfadiazina sódica se usan para tratar una variedad de infecciones bacterianas, incluidas las del cerebro, los oídos y las vías urinarias. También se usa para evitar que las personas que están en riesgo se infecten. La sulfadiazina es un medicamento recetado antibacteriano aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento del chancroide, la encefalopatía por Toxoplasma gondii, las infecciones del tracto urinario y otras enfermedades bacterianas.

Es probable que el aumento de la conciencia sobre el uso seguro de antibióticos genere una gran demanda de inyección de sulfadiazina sódica en el mercado mundial durante el período de pronóstico, debido a la resistencia generalizada a los antibióticos. Por ejemplo, cada noviembre, la Semana Mundial de Concientización sobre los Antibióticos (WAAW, por sus siglas en inglés) intenta aumentar la conciencia mundial sobre la resistencia a los antibióticos (AMR, por sus siglas en inglés) y alentar las mejores prácticas entre el público en general, los trabajadores de la salud y los encargados de formular políticas para evitar la aparición y propagación de la resistencia a los antibióticos.

Los patógenos bacterianos han desarrollado resistencia a la clase de antibióticos de sulfonamida a lo largo del tiempo, ya sea a través de alteraciones en el ADN preexistente o la adquisición de genes de resistencia a los antibióticos (ARG). Es una de las sulfonamidas de acción en caliente que se utiliza en combinación con la pirimetamina y es probable que obstaculice el mercado de la sulfaclorpiridazina sódica. La toxoplasmosis se trata con él en pacientes con SIDA y bebés con infecciones congénitas. Es una sulfonamida de acción corta que a menudo se usa con pirimetamina. La toxoplasmosis se trata con él en pacientes con SIDA y bebés con infecciones congénitas. En animales veterinarios como el ganado, las inyecciones de sulfadiazina sódica se usan para tratar infecciones del tracto respiratorio, infecciones genitourinarias, infecciones del tracto alimentario y sepsis.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de la inyección de sulfadiazina sódica: https://www.omrglobal.com/request-sample/sulfadiazine-sodium-injection-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmentos cubiertos

Por tipo de producto

Por tipo de paciente

Por indicación

Por usuario final

Regiones cubiertas

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Sichuan Chengkang, XINHUA PHARM, Square Pharmaceuticals, Jurox, Pfizer, entre otros.

Mercado de inyección de sulfadiazina sódica por segmentos,

Por tipo de producto

20 mg/ml

40 mg/ml

Otros

Por tipo de paciente

Humano

Animal

Por indicación

toxoplasmosis

Otitis media aguda (OMA)

Chancroide

Infecciones por clamidia

Infecciones por Haemophilus Influenzae

Malaria

Infecciones por meningitis por Neisseria

Plaga

Infecciones del tracto urinario (ITU)

Por usuario final

hospitales

Clínicas

Centros Médicos

Veterinario

A full Report of Sulfadiazine Sodium Injection Market is Available at: https://www.omrglobal.com/industry-reports/sulfadiazine-sodium-injection-market

Sulfadiazine Sodium Injection Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East & Africa

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/sulfadiazine-sodium-injection-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) is a market research and consulting company known for its crisp and concise reports. The company is equipped with an experienced team of analysts and consultants. OMR offers quality syndicated research reports, customized research reports, consulting and other research-based services. The company also offer Digital Marketing services through its subsidiary OMR Digital and Software development and Consulting Services through another subsidiary Encanto Technologies.

Busque más informes:

https://www.openpr.com/news/3087608/bulletproof-glass-market-is-anticipated-to-increase-at-a-stable

https://www.openpr.com/news/ 3087619/se prevé que el mercado de espacios de trabajo flexibles aumente

https://www.openpr.com/news/3087634/organic-beverages-market-comprehensive-insight-by-growth-rate

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404