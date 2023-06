By

Según un nuevo informe de investigación de mercado publicado por Global Insight Services , se espera que el mercado de informática de laboratorio alcance los mil millones de dólares estadounidenses para 2031. El informe incluye una segmentación detallada y datos del tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye análisis integral de temas clave, tendencias e impulsores, restricciones y desafíos, panorama competitivo, así como eventos recientes como actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

La informática de laboratorio es el uso de la tecnología de la información en el laboratorio para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo científico. Incluye el uso de computadoras, software, bases de datos y redes para almacenar, recuperar y analizar datos. La informática de laboratorio se puede utilizar para gestionar datos de experimentos, instrumentos y pacientes. También se puede utilizar para compartir datos con otros científicos, médicos y tomadores de decisiones.

Principales jugadores clave en el mercado de Informática de laboratorio: Cerner Corporation, McKesson Corporation, Epic Corporation Inc, Medical Information Technology, Inc, SCC Soft Computer, Sunquest Information Systems, Inc

La informática de laboratorio es un campo en crecimiento que se vuelve cada vez más importante a medida que los laboratorios se vuelven más complejos y el volumen de datos aumenta. Hay una serie de tendencias clave en la tecnología informática de laboratorio que vale la pena señalar.

Los impulsores clave del mercado de la informática de laboratorio son la creciente demanda de sistemas integrados, la necesidad de una mejor gestión y análisis de datos y la necesidad de una mejor eficiencia del flujo de trabajo. La creciente demanda de sistemas integrados está impulsada por la necesidad de una mejor coordinación entre diferentes laboratorios. departamentos y la necesidad de una mejor gestión y análisis de datos. La necesidad de una mejor eficiencia del flujo de trabajo está impulsada por la necesidad de tiempos de respuesta más rápidos y la necesidad de datos más precisos y oportunos.

El mercado de Informática de laboratorio está segmentado según el producto, el modo de entrega, el componente y la región. Según el producto, el mercado se divide en sistemas LIS independientes y sistemas LIS integrados. El segmento de modo de entrega incluye LIS local, LIS basado en web y LIS basado en la nube. Según el componente, el mercado está segmentado en servicios y software LIS. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

¿Cómo está estructurado el mercado y cuáles son los principales impulsores y tendencias de esta industria?

¿Cómo está segmentado el mercado y cuál es el tamaño de cada segmento?

¿Qué segmentos y geografías ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento?

¿Cuál es el panorama competitivo y el posicionamiento de los jugadores en este mercado?

¿Cuál es el impacto de los últimos eventos como el Covid-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania en el mercado?

