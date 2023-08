By

El mercado mundial de la impresión de metales en 4D se prevé que crezca a una CAGR considerable del 42,5% durante el período de pronóstico. La impresión en metal 4D se puede explicar como la combinación de programas de software integrados avanzados y la impresión 3D con materiales inteligentes. Estas dos entradas, materiales inteligentes e instrucciones para enmarcar los programas de transporte. Después de eso, las impresoras 4-D instalan el programa de materiales inteligentes desde su etapa de impresión. El programa implantado en la impresora responde cuando hay estímulos externos, como calor, peso, hidratación, volatilidad, etc. Al imprimir con materiales inteligentes, los clientes pueden imprimir objetos que pueden acumularse y remodelarse con el tiempo. Además, la impresión 4D sería beneficiosa para mantener un entorno sostenible, ya que la impresión 4D genera menos desperdicio de recursos naturales. En el futuro,

En los próximos años, la impresión se centrará en la ciencia y la educación de las estructuras físicas y altamente dinámicas. Estos objetos impresos en 4D se pueden utilizar para estudiar fenómenos físicos, biológicos, químicos y otros fenómenos dinámicos. Por ejemplo, el MIT proporciona una aplicación práctica de la tecnología de fibra de carbono programable en laboratorios de autoensamblaje.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por materiales

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo, incluidos Makin Metal Powders Ltd., Sandvik AB, GE Co., EOS GmbH, Hoganas AB y otros.

Segmento de informe de mercado de impresión de metal 4-D

Por metal

Steel

Cobalt

Titanium

Aluminum

Others (Chrome)

By End-user

Healthcare

Aerospace & Defense

Automotive Industry

Textile Industry

Construction Industry

Others (Electronic Manufacturing Device)

4-D metal Printing Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Makin Metal Powders (UK) Ltd.

Sandvik AB

GE Co.

EOS GmbH

Hoganas AB

Materialise N.V.

Renishaw plc

3D Systems

LPW Technology (subsidiary of Carpenter Additive (U.K.) Ltd.)

m4p material solutions GmbH

Advanced Metallurgical Group NV

LIBERTY Steel Group

William Rowland Ltd.

Hempel Special Metals GmbH

Elkem ASA

Westbrook Resources Ltd.

AMETEK, Inc.

Umicore Specialty Powders France

Pometon S.p.A.

