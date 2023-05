Se espera que el aumento de la inversión en la industria hotelera y de catering actúe como una fuerza impulsora para el crecimiento del mercado de la cristalería durante el período de pronóstico. Se espera que los estilos de vida cambiantes de los consumidores impulsen el crecimiento del mercado de cristalería durante el período de pronóstico 2022-2029. Se espera que los avances en la tecnología de producción de cristalería traigan oportunidades de crecimiento al mercado de la cristalería en los próximos años.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de la cristalería alcance los USD 3.628.900,34 mil para 2029, creciendo a una CAGR del 5,3 % durante el período de pronóstico. El “vidrio de cal sodada” ocupa el segmento de material más grande en el mercado de la cristalería. El informe de mercado de Glassware también cubre análisis de precios, análisis de patentes y avances tecnológicos en profundidad.

Obtenga una copia de muestra completa en PDF del informe: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-glassware-market&Rohit

definición de mercado

El vidrio es un material quebradizo y duro que suele ser transparente o translúcido . Puede estar hecho de una mezcla de arena, sosa, cal u otros minerales. El método de formación de vidrio más común es calentar las materias primas hasta que se conviertan en un líquido fundido, luego enfriar rápidamente la mezcla para formar vidrio templado. Los tipos de vidrio se clasifican según sus propiedades mecánicas y térmicas para identificar la aplicación más adecuada.

Vidrio de cal sodada: el vidrio de cal sodada es el tipo de vidrio más común que se usa para cristales de ventanas y recipientes de vidrio, como botellas de bebidas, alimentos y ciertos productos básicos .

Vidrio de Plomo: El vidrio de plomo es un vidrio que contiene un alto porcentaje de óxido de plomo con una excelente claridad y brillo.

Resistente al calor: el vidrio resistente al calor está diseñado para soportar el estrés por calor y se usa comúnmente en aplicaciones industriales y de cocina.

El Informe de mercado de Best Glassware es una fuente invaluable de información para que las empresas obtengan una visión telescópica de las tendencias actuales del mercado, las necesidades y preferencias de los consumidores, las condiciones del mercado, las oportunidades y el estado del mercado. El informe destaca la dinámica de mercado clave del sector e incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, medio ambiente, innovaciones tecnológicas, próximas tecnologías y avances tecnológicos en industrias relacionadas. Se ha puesto mucho esfuerzo en escribir este informe de análisis de mercado. Por lo tanto, Glassware Marketing Report proporciona un análisis completo de este estudio de la industria con respecto a varios aspectos.

Análisis competitivo de cuota de mercado de paisajismo y cristalería

El panorama competitivo del mercado de Productos de vidrio proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos y amplitud y amplitud del producto. , la aplicación está incluida. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa relacionado con el mercado de la cristalería.

Los principales actores que operan en el mercado de la cristalería incluyen Hrastnik1860, Oneida, Noritake China, Ocean Glass Public Company Limited, Lenox Corporatio, Treo.in, Libbey Inc, Fiskars Group, WMF (una subsidiaria de Groupe SEB), Lifetime Brands, Inc. , Villeroy & Boch, Bormioli Rocco SpA, Wonderchef Home Appliances Pvt. Ltd., The Zrike Company, Inc., Shandong Hikingpac Co., Ltd., Addresshome, Stölzle Lausitz GmbH, Eagle Glass Deco (P.) Ltd., Degrenne. Cello World, MYBOROSIL, Jiangsu Rongtai Glass Products Co., Ltd., Cumbria Crystal, Garbo Glassware.

Vea el informe completo aquí: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glassware-market?Rohit

Impacto del COVID-19 en el mercado de la cristalería

COVID-19 ha impactado significativamente el mercado de la cristalería, ya que casi todos los países han optado por el cierre de todas las instalaciones de producción, excepto aquellas que se ocupan de la producción de bienes esenciales. El gobierno ha tomado fuertes medidas para prevenir la propagación de COVID-19, como suspender la producción y venta de bienes no esenciales y bloquear el comercio internacional. Las únicas empresas que se ocupan de esta situación de pandemia son los servicios esenciales que pueden abrir y ejecutar procesos.

Desde COVID-19, la política del gobierno para promover el comercio internacional ha mostrado un crecimiento en el mercado de productos de vidrio. El desbloqueo también está impulsando la industria hotelera, que está impulsando la demanda de cristalería en el mercado. Sin embargo, factores como la congestión relacionada con las rutas comerciales y las restricciones comerciales entre algunos países están restringiendo el crecimiento del mercado. El cierre de las instalaciones de producción en el contexto de la pandemia ha tenido un impacto significativo en el mercado.

desarrollo reciente

En octubre de 2020, Libbey Inc. anunció la confirmación de sus planes de reorganización y esperaba completar una reestructuración supervisada por un tribunal y salir con un balance más sólido en las próximas semanas. La compañía hizo este anuncio para prosperar en el entorno operativo comercial actual.

En octubre de 2021, Lenox Corporation adquirió Oneida Consumer LLC para su marca de productos de mesa, que incluye vajilla, cubertería y cubertería. Se lanzó una colaboración para comercializar una cartera de marcas líderes y productos innovadores con un reconocimiento inigualable de los clientes en una amplia gama de canales minoristas. .

Cobertura del mercado global de cristalería

El mercado de la cristalería está segmentado según el material, el estilo, el canal de distribución, el precio y el uso final. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

Por materia

vidrio de cal sodada

estrás

resistencia al calor

etc.

Según el material, el mercado de la cristalería está segmentado en vidrio de cal sodada, vidrio de plomo, vidrio resistente al calor y otros.

por estilo

vidrio sin tallo

vaso

uso diario

etc.

Según el estilo, el mercado de la cristalería se ha segmentado en vidrio sin tallo, copas y uso diario.

Por canal de distribución

B2B

tienda de especialidades

Supermercado/Hipermercado

comercio electrónico

etc.

Según el canal de distribución, el mercado de la cristalería se ha segmentado en b2b, tiendas especializadas, supermercados/hipermercados y comercio electrónico.

Por rango de precio

medio

de primera calidad

economía

Según el rango de precios, el mercado de la cristalería se ha segmentado en rango medio, premium y económico.

Por uso final

Hotel y Restaurante

Bar y cafetería

hogar

comedor corporativo

etc.

Sobre la base del uso final, el mercado de la cristalería se ha segmentado en hoteles y restaurantes, bares y cafeterías, hogares, comedores corporativos y otros.

Análisis/percepciones regionales del mercado de la cristalería

Se analiza el mercado de la cristalería y se proporcionan perspectivas y tendencias del tamaño del mercado por país, material, estilo, canal de distribución, rango de precios y uso final mencionado anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado Cristalería son: Estados Unidos de América, Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India y Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Hong Kong. Taiwán, Myanmar, Laos, Camboya. Asia Pacífico (APAC), parte de Oriente Medio y África (MEA), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Oriente Medio y África (MEA) (APAC), parte de Sudamérica, Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica.

Asia Pacífico domina el mercado de la cristalería. Asia Pacífico será el mercado global de cristalería de más rápido crecimiento. Se espera que el mercado de cristalería de Asia Pacífico sea el de más rápido crecimiento en el mundo. Con el creciente desarrollo del país, la cantidad de restaurantes y bares está aumentando, lo que impulsará la demanda de cristalería en Asia Pacífico.



Consulte antes de comprar: https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-glassware-market&Rohit

Tabla de contenido:

Introducción al mercado de la cristalería

Metodología de investigación

resumen

Variables de mercado, tendencias y alcance

Resumen del mercado de productos de vidrio

herramientas de análisis de mercado

Segmentación del mercado de cristalería

Análisis y predicción de cristalería

Perfil de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de grandes acuerdos y alianzas estratégicas

Estudios de casos relacionados y actualizaciones de noticias más recientes

Haga clic para ver TOC del informe completo, figuras y tablas en https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-glassware-market&Rohit



Información de investigación de mercado de puente de datos:

Data Bridge Market Research es una empresa multinacional de consultoría de gestión con oficinas en India y Canadá. Una firma innovadora y emergente de análisis y asesoría de mercados con un nivel inigualable de durabilidad y enfoque avanzado. Estamos comprometidos a descubrir las mejores perspectivas de consumo y fomentar el conocimiento útil que le permitirá a su empresa tener éxito en el mercado.

Data Bridge Market Research es el resultado de pura sabiduría y práctica concebida y construida por Pune en 2015. La empresa nació en el departamento de atención médica con un personal mucho más pequeño que intentaba cubrir todo el mercado al tiempo que proporcionaba análisis de primer nivel. . Desde entonces, la empresa ha ampliado su alcance ampliando sus divisiones y abriendo una nueva oficina en la ubicación de Gurugram en 2018, donde un equipo de personas altamente talentosas se unen para hacer crecer la empresa. “Durante los tiempos difíciles de COVID-19, cuando el virus ralentizó todo en todo el mundo, el equipo dedicado de Data Bridge Market Research trabajó las 24 horas para brindar calidad y soporte a nuestra base de clientes. Manga.”

Nuestros servicios incluyen informes de la industria probados en el mercado, análisis de tendencias tecnológicas, investigación de mercado formativa, consultoría estratégica, análisis de proveedores, análisis de producción y demanda e investigación de impacto en el consumidor.

Póngase en contacto con

Data Bridge Market Research

EE. UU.: + 1 888 387 2818

Reino Unido: + 44 208 089 1725

Hong Kong: +852 8192 7475

Correo electrónico: [email protected]