Mercado de la comunicación en el quirófano (OR)se espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Un mensaje claro, audible y concentrado de un transmisor se transmite a un receptor atento y sin distracciones en una comunicación ideal y efectiva, que incluye formas tanto verbales como no verbales. En el sistema de salud, la comunicación es muy complicada y dinámica en términos de muchos lugares, participantes y obstáculos. En el entorno perioperatorio, la comunicación eficaz es una necesidad para la atención segura del paciente y un componente crucial de la colaboración. Un mensaje debe transmitirse con precisión en un entorno de alto riesgo y sensible al tiempo que está plagado de desviaciones, impedimentos y desafíos. Las listas de verificación quirúrgicas y los protocolos de tiempo de espera han facilitado un trabajo estandarizado de “todas las manos”

La creciente carga de enfermedades crónicas, el aumento en la cantidad de cirugías realizadas, la creciente población geriátrica, la mayor demanda de cirugías mínimamente invasivas y el aumento de la conciencia sobre las opciones quirúrgicas disponibles han contribuido al crecimiento del mercado global de comunicaciones para quirófanos. Se pronostica que el mercado se desarrollará a un ritmo sustancial debido a las oportunidades que existen dentro de sus áreas, como lanzamientos de productos, la introducción de aplicaciones móviles para mejorar la comunicación y un aumento en las fusiones y adquisiciones entre los participantes de la industria. Sin embargo, existen obstáculos considerables que impiden el crecimiento del mercado. Los altos precios de las soluciones de comunicación e integración, así como la abrumadora cantidad de tecnologías involucradas, se encuentran entre estos problemas.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

Por tipo de quirófano

Por usuario final

Panorama competitivo: Stryker Corp., Olympus Corp., Cerner Corp. y KARL STORZ SE & Co. KG, entre otros.

Segmentación del informe de mercado de comunicaciones OR

Por tipo

Hardware

Software

Por tipo de quirófano

OR híbrido

Quirófano integrado

Digital O Alámbrico

Por usuario final

hospitales

Clínicas

Otros

Mercado de comunicaciones OR por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

