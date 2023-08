By

Se espera que el mercado mundial de ciberseguridad industrial crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Los gobiernos de todo el mundo están aumentando sus inversiones en el desarrollo de un marco para abordar la ciberseguridad en entornos industriales. La tecnología digital ahora sustenta los recursos vitales de la economía de un país. Al comprometer la información esencial con malware, spyware y phishing, las amenazas cibernéticas pueden interrumpir o destruir las operaciones de la planta y los sistemas de TI. El phishing, los ataques de fuerza bruta y el malware son los ataques cibernéticos más comunes en los sectores de servicios públicos y manufactura. Los gobiernos de todo el mundo están asignando progresivamente recursos para combatir las infracciones de seguridad y fortalecer la ciberseguridad industrial.

Además, el 14 de febrero de 2017, el gobierno del Reino Unido estableció el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC), que serviría como una fuente consolidada de orientación y apoyo en materia de ciberseguridad. Para proteger sus activos y mejorar la eficiencia y la rentabilidad, las autoridades industriales del país están aumentando sus gastos en soluciones de seguridad como antivirus, firewalls y sistemas de detección de intrusos (IDS). Las empresas también están invirtiendo mucho en software y equipos de seguridad para la protección de infraestructuras vitales, centros de datos y sistemas de control industrial.

El mercado de la ciberseguridad industrial está creciendo debido al mayor apoyo gubernamental y al mayor gasto de las empresas de todo el mundo para combatir los riesgos de ciberataques. Las unidades industriales requieren suficiente espacio para instalar y operar una amplia gama de dispositivos y productos interconectados que funcionan juntos. Las instalaciones industriales suelen estar ubicadas fuera de las ciudades, lo que plantea desafíos operativos. Las unidades industriales, particularmente en economías pobres o en crecimiento, a veces carecen de infraestructura básica. Como resultado, hay momentos en los que la seguridad de la tecnología operativa (OT) no es practicable o posible. En tales circunstancias, la tecnología en la nube permite la seguridad de OT. Como resultado,

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2022-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama Competitivo: IBM, Honeywell, CISCO, ABB Ltd., entre otros.

Segmentación del informe de mercado de ciberseguridad industrial

Por tipo de seguridad

Seguridad de la red

Puesto final de Seguridad

Seguridad de la aplicación

por componente

Hardware

Software y Servicios

Por usuario final

Industrias de proceso

Industrias discretas

Mercado de ciberseguridad industrial por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

