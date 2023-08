By

El mercado mundial de instrumentos de limpieza facial se prevé que crezca a una CAGR considerable del 7,5% durante el período de pronóstico (2023-2030). Se espera que el mercado sea impulsado por un crecimiento en los trastornos relacionados con la piel, así como por una mayor conciencia de la belleza entre los consumidores. Además, es probable que un mayor gasto en productos y servicios para el cuidado de la piel a medida que aumenta el ingreso disponible impulse la expansión del mercado. Por ejemplo, según el Censo de EE. UU. y la Encuesta Nacional de Consumidores de Simmons, el estadounidense típico gasta $322,88 al año en el cuidado de la piel, aproximadamente $15 000 a lo largo de su vida. Además, COVID-19 ha provocado el cierre de salones y spas, lo que ha provocado un aumento en la demanda de tratamientos de belleza en el hogar. Los dispositivos de limpieza facial ofrecen a los consumidores una forma asequible y conveniente de lograr resultados de cuidado de la piel de nivel profesional en el hogar.

Además, los dispositivos de limpieza facial son cada vez más sofisticados, y los fabricantes incorporan características avanzadas como conectividad de aplicaciones, rutinas personalizadas para el cuidado de la piel y dispositivos multifuncionales que combinan funciones de limpieza, masaje y tonificación. Estos avances están impulsando el interés de los consumidores y aumentando la demanda de dispositivos de limpieza facial. Recientemente, en noviembre de 2022, Nu Skin Enterprises, un proveedor mundial de belleza y bienestar, creó un dispositivo de limpieza y tratamiento de la piel inteligente, inmersivo y conectado. El nuevo sistema ageLOC LumiSpa iO, que cuenta con la revolucionaria tecnología micropulse de Nu Skin, lleva la belleza personalizada a un nuevo nivel con opciones de tratamiento personalizadas, entrenamiento inteligente, seguimiento de rutinas de cuidado de la piel y más. Las empresas también están ampliando su alcance de mercado a través de fusiones, adquisiciones, y asociaciones. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Nykaa, el principal destino de estilo de vida y belleza de la India, se asoció con Foreo, un pionero en tecnología de belleza, para vender los productos de Foreo en su sitio web, aplicación móvil y tiendas minoristas.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2023-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo de producto

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Panorama competitivo: Procter & Gamble, Philips, Panasonic, Nu Skin Enterprises y otros.



Segmento de informe de mercado de instrumentos de limpieza facial

Por tipo de producto

Dispositivos de limpieza con cerdas de silicona

Dispositivos de limpieza de cerdas de fibra

Por usuario final

Familiar

Salones de belleza

Segmento de informe de mercado Instrumento de limpieza facial por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Age Sciences Inc. (PMD Belleza)

Amorepacific US, Inc.

Carol Cole Company, Inc. (NuFace)

Conner, LLC

FOREO

Hitachi, Ltda.

Inicio Skinovations (marca Silk’n)

Grupo KAKUSAN

Royal Philips NV

MTG Co., Ltd.

Nu Skin Enterprises, Inc.

Laboratorios de Biociencia del Pacífico, Inc.,

panasonic corp.

Pixnor (Shenzhen Jiandan Network Technology Co., Ltd.)

Procter & Gamble Co.

Quasar Bio-Tech, Inc.

Remington (Spectrum Brands, Inc.)

Sephora

tria belleza

Planeta de la vanidad (Dastmalchi, LLC)

YA-MAN, Ltd.

For More Customized Data, Request for Report Customization @

