El mercado global de inhaladores de dosis medida tiene un valor de US $ 25,21 mil millones a partir de ahora y se espera que alcance los US $ 40,14 mil millones para el año 2032 a una CAGR del 4,3% entre 2022 y 2032.

Con la creciente incidencia de enfermedades respiratorias crónicas, el mercado de inhaladores de dosis medidas está listo para tomar por asalto la vertical de la atención médica en el próximo período. El aumento de la contaminación del aire en todas partes es en realidad el principal impulsor del mercado de inhaladores de dosis medidas. Además, la población geriátrica está en aumento. Además, cada vez se solicitan más medicamentos rentables.

Los inhaladores de dosis medidas tienen la ventaja añadida de tener una capacidad de administración de dosis múltiples, ser fáciles de usar y tener un menor riesgo de contaminación a través de bacterias (al estar prellenados).

Los inhaladores de dosis digitales se encuentran entre los productos de moda disponibles a partir de ahora y se espera que el statu quo permanezca igual incluso en el período de pronóstico. Esto podría atribuirse al hecho de que administran una cantidad prescrita de medicamento a los pulmones en forma de polvo seco o medicamento en aerosol.

Al mismo tiempo, el gran desconocimiento de la población sobre los tratamientos avanzados y los dispositivos disponibles para el asma. Esto, a su vez, es algo desalentador para que los participantes del mercado amplíen su investigación hacia las economías subdesarrolladas. Además, el costo de fabricación de las dosis medidas es bastante alto. También podrían terminar teniendo efectos secundarios. Es probable que estos factores restrinjan el mercado de inhaladores de dosis medida en los próximos años. Future Market Insights ha grabado estos hallazgos con perspectivas futuras en su último estudio de mercado titulado ‘Mercado de inhaladores de dosis medidas’. Tiene su línea de experiencia en forma de analistas y consultores para ejecutar.

“Al darse cuenta del hecho de que los inhaladores de dosis medidas están sujetos a una aplicación simple, el mercado global de inhaladores de dosis medidas está obligado a avanzar mucho, dice un analista de Future Market Insights.

Puntos clave del mercado de inhaladores de dosis medida

América del Norte tiene la participación de mercado más grande (más del 40 %) debido a la extensa investigación que se está realizando sobre el recuento de trastornos respiratorios y los tratamientos correspondientes.

Europa ocupa el segundo lugar con más del 25% de la cuota de mercado debido a las razones mencionadas anteriormente.

Se espera que Asia-Pacífico crezca al ritmo más rápido en el mercado de inhaladores de dosis medidas en el futuro debido a las iniciativas propicias emprendidas por los gobiernos aquí.

Análisis competitivo

Propeller Health, en 2019, lanzó ‘Diskus’. Se usa para controlar y prevenir síntomas como dificultad para respirar y sibilancias como resultado del asma y la EPOC, que incluyen enfisema y bronquitis crónica.

Novartis tiene su ‘Symbicort’. El inhalador se usa para controlar y prevenir los síntomas relacionados con el asma en niños de 6 años o menos y también en adultos. Se utiliza para tratar el enfisema y la bronquitis crónica.

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. tiene la distinción de lanzar el primer inhalador de dosis digital de India llamado ‘Digihaler’ para aquellos afectados por enfermedades pulmonares y asma.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., en 2019, anunció que su polvo para inhalación ‘ProAir Digihaler’ fue aprobado por la FDA de EE. UU. Es el único inhalador digital que contiene sensores incorporados que se conecta a la aplicación móvil complementaria e informa a las personas con EPOC y asma. Digihaler podría tratar/prevenir eficazmente el broncoespasmo y también el BIE (broncoespasmo inducido por el ejercicio) en personas de 4 años o más.

Honeywell, en febrero de 2022, se asoció con Astrazeneca para desarrollar inhaladores respiratorios de próxima generación utilizando el propulsor HFO-1234ze. Tiene un 99,9% menos de potencial de calentamiento global en comparación con los propulsores que se utilizan actualmente.

Aptar Pharma, en febrero de 2022, presentó HeroTracker Sense. Es una nueva solución digital para la salud respiratoria que transforma un inhalador de dosis medida adecuado en un dispositivo de salud inteligente conectado.

NuvoAir, en diciembre de 2021, ideó un sensor adicional para inhaladores de asma y EPOC como parte integrada del ecosistema de atención crónica.

Jugadores clave en el mercado Inhaladores de dosis medida

Cipla Inc., Presspart Manufacturing Ltd., Midascare Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Beximco Pharma Ltd., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd., 3M Pharmaceuticals Pty Ltd., Biocare Manufacturing Sdn Bhd, Anomatic Innovation & Design Center & Manufacturing, Aristo Pharma Ltd, Intech Biopharm Corporation, Swiss Pharmaceuticals Pvt. Ltd y otros.

Segmentos clave

Por tipo:

Inhalación preventiva

inhalador de alivio

Inhalador de broncodilatadores de acción prolongada

por aplicación

Asma

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Por usuario final:

Cuidados en el hogar

hospitales

Clínicas

