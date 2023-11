El mercado de identificación humana notará un crecimiento CAGR exponencial del 11,2% esperado para 2029

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de identificación humana estaba valorado en $ 1,50 mil millones en 2021 y se espera que alcance $ 3,51 mil millones para 2029, registrando una CAGR del 11,2% durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. El informe de mercado curado por Data Bridge El equipo de investigación de mercado incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

La identificación humana se describe como un campo científico que analiza muestras de ADN para identificar individuos y realizar investigaciones forenses. Dado que cada individuo tiene distintas formas y categorizaciones de crestas, esta técnica se centra en diferenciar las crestas detectadas en los dedos del sospechoso. La aplicación más común de las tecnologías de identificación humana en los laboratorios forenses es el estudio de la sangre , el cabello, el ADN, la piel y los dientes.

Se estima que el mercado de identificación humana será testigo de un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El auge de la investigación basada en evidencia ha dado lugar a un nuevo potencial de crecimiento en el mercado mundial de identificación humana. La identificación humana es un tema de investigación crucial porque constituye la base de varios exámenes forenses. Según varios biólogos, la investigación sobre la identificación humana es aplicable en el campo de las ciencias de la vida. Los laboratorios forenses están bajo una presión cada vez mayor para mejorar sus capacidades de investigación. Como resultado, estos laboratorios están trabajando arduamente para lograr avances significativos en pruebas y análisis forenses. Es esencial que los laboratorios de biología se mantengan actualizados con las últimas tecnologías de identificación humana disponibles en la industria.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de identificación humana Cytiva (EE.UU.), PerkinElmer Inc. (EE.UU.), BioTek Instruments, Inc. (EE.UU.), Tecan Trading AG (Suiza), Abbott (EE.UU.) -EE.UU.), Thermo Fisher Scientific , Inc. (EE.UU.), BD (EE.UU.), Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE.UU.), Merck KGaA (Alemania), Agilent Technologies, Inc. (EE.UU.) Estados Unidos), Illumina, Inc. (Estados Unidos), General Electric (Estados Unidos), Siemens Healthcare GmbH (Alemania), Hitachi Ltd. (Japón), verogen inc. (CA), QIAGEN (Alemania), Eurofins Scientific (Luxemburgo), Ciro Manufacturing Corporation. (Estados Unidos), Hamilton Company (Estados Unidos), Sorenson Forensics (Estados Unidos), INNOGENOMICS TECHNOLOGIES, LLC (Estados Unidos), Genex Diagnostics Inc. (Estados Unidos), LGC Limited (Reino Unido) y NMS Labs (PA), entre otros.

Alcance del mercado global de identificación humana

El mercado de la identificación humana está segmentado en función de productos y servicios, tecnología, aplicaciones y usuarios finales. El crecimiento de estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de crecimiento eficiente de las industrias y brindará a los usuarios valiosos conocimientos e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

Producto y servicio

Consumibles

Prestaciones de servicio

Instrumentos

software

Según el producto y el servicio, el mercado de la identificación humana se segmenta en consumibles, servicios, instrumentos y software. El segmento de consumibles se divide aún más en kits de ensayo y reactivos y productos químicos de laboratorio. El segmento de kits de ensayo se subdivide en kits de electroforesis, kits de identificación de ADN, kits de extracción de ADN, kits de cuantificación de ADN, kits de purificación de ADN genómico, análisis rápidos de ADN y otros. El segmento de reactivos y productos químicos de laboratorio se subdivide en tampones generales y otros. El segmento de instrumentos se divide aún más en termocicladores, instrumentos de PCR en tiempo real, puntas, tubos, tiras y accesorios, filtros giratorios, columnas y placas de purificación y otros.

Tecnología

Electroforesis capilar

Microfluidos

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Purificación y extracción de ácidos nucleicos.

Manejo automatizado de líquidos

chips de ADN

Secuenciación de próxima generación (NGS)

Análisis rápido de ADN

Otros

Sobre la base de la tecnología, el mercado de la identificación humana se segmenta en electroforesis capilar, microfluidos, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), purificación y extracción de ácidos nucleicos, manipulación automatizada de líquidos, microchips, secuenciación de próxima generación (NGS), análisis rápido de ADN y otros.

Solicitud

Aplicaciones forenses

Identificación de autoría

Otros

Sobre la base de las aplicaciones, el mercado de identificación humana se segmenta en aplicaciones forenses, identificación de paternidad y otras. El segmento de aplicaciones forenses se divide aún más en bases de datos de ADN de delincuentes, registros de ADN forenses, investigaciones de personas desaparecidas e identificación de víctimas de desastres. El segmento Otros se segmenta además en estudios genéticos, estudios de población y otros.

Usuario final

laboratorios forenses

Centros de investigación

Institutos académicos y gubernamentales

Otros

Según los usuarios finales, el mercado de identificación humana se segmenta en laboratorios forenses, centros de investigación, institutos académicos y gubernamentales, etc.

