Mercado de harina y aceite de pescadose estima que registre una CAGR sustancial de 5.8% durante el período de pronóstico. Con una disminución considerable en el recuento de varias especies marinas, los gobiernos de varios países han impuesto restricciones de cuotas a la práctica de la captura de peces silvestres, como medida para preservar la vida marina. Alternativamente, esto da como resultado el auge de la acuicultura, que es una intervención eficaz que implica la cría de peces en entornos controlados artificialmente. Además, la cría de peces de piscifactoría es mucho más estable y segura frente a las amenazas medioambientales, lo que se traduce en un suministro constante de pescado, lo que es imperativo para compradores como los grandes minoristas y la industria alimentaria y hotelera. La harina y el aceite de pescado se utilizan como ingrediente principal para los alimentos acuícolas debido a su alto rendimiento de producción y alto rendimiento de proteínas. Por eso,

Además, se observa que la producción de aceite de pescado ha disminuido significativamente en los últimos años, debido a la escasez de pescado crudo. Este déficit de producción está creando una brecha entre la oferta y la demanda de aceite de pescado en las industrias de usuarios finales. Por lo tanto, los principales usuarios finales, como la industria de la acuicultura, han comenzado a invertir en una alternativa adecuada al aceite de pescado. En ausencia de pescado entero, el aceite de pescado se puede producir a partir de subproductos, como cabezas, vísceras y espinas dorsales, ya que son una muy buena fuente para producir aceite de pescado. Estos subproductos se pueden procesar posteriormente en harina y aceite de pescado. Actualmente, casi el 30% del aceite y harina de pescado se produce a partir de subproductos y desechos de pescado. Debido a la escasez de pescado entero, se espera que el uso de subproductos para aceite de pescado aumente la producción de aceite de pescado, lo que aumenta aún más el crecimiento del mercado de harina y aceite de pescado.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2022-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente y aplicación

Regiones cubiertas: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Resto del mundo

Segmento de informe de mercado de harina y aceite de pescado

Por tipo

Salmón y Trucha

Crustáceos

Pescado marino

carpas

Otros (Tilapias, Anguilas, Cangrejos y Langostas)

por aplicación

Cerdo

Aves de corral

Ganado

Acuicultura

Mascotas

Otros (Equinos y Otras Especies Marinas)

Regional Analysis

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Company Profiles

BASF SE

Croda International Plc

FF Skagen

GC Rieber Oils

Oceana Group Ltd.

Omega Protein Corp.

Pelagia

Royal Dsm NV

Sürsan A.?

The Scoular Co.

