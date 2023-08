Se anticipa que el mercado global de growlers crecerá a una CAGR considerable de 3.0% durante el período de pronóstico. Uno de los principales impulsores del mercado de los growlers es el auge de la cerveza artesanal. Las cervecerías artesanales se han vuelto cada vez más populares durante la última década, y los consumidores buscan cervezas únicas de fabricación local con sabores e ingredientes distintos. Según la Asociación de Cerveceros, había más de 8400 cervecerías artesanales solo en los EE. UU. en 2020, frente a poco más de 2000 en 2012. A medida que las cervecerías artesanales continúan creciendo, también lo hace la demanda de sus productos, incluidos los growlers. Además, según el informe de 2022 de la Asociación de Cerveceros, los cerveceros pequeños e independientes en los EE. UU. produjeron 24,8 millones de barriles de cerveza en 2021, lo que representa un aumento del 8 %, elevando la participación de mercado general de la cerveza artesanal en volumen al 13,1 %, frente al 12,2 % en 2020.

Además del crecimiento de la cerveza artesanal, la mayor demanda de envases sostenibles también está impulsando el crecimiento del mercado de los growlers. Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto medioambiental de los envases de un solo uso, como las botellas y latas de plástico. Los growlers ofrecen una alternativa más sostenible, ya que están diseñados para ser reutilizados muchas veces, reduciendo la cantidad de residuos generados por la industria cervecera. Debido a estos factores, los actores del mercado también están lanzando nuevos productos y ampliando su alcance de mercado a través de adquisiciones e inversiones. Por ejemplo, en octubre de 2022, Berlin Packaging, el proveedor de envases híbridos líder en el mundo, adquirió Bark Packaging Group, un proveedor de envases industriales, versátiles y certificados por la ONU. Esta colaboración amplió el alcance empresarial de Berlín en el norte de Europa. Además, En febrero de 2020, GrowlerWerks, la compañía detrás del popular Beer Growler, lanzó un nuevo producto llamado uKeg GO. Este growler carbonatado está diseñado para competir con Hydro Flask y otras botellas hidroeléctricas superiores, y ofrece comodidad, asequibilidad y portabilidad. Con 64 oz. recipiente aislado, el uKeg GO puede mantener las bebidas frías durante todo un día, lo que lo hace ideal para quienes están en movimiento. También cuenta con un sistema de carbonatación patentado que puede conservar y dispensar bebidas carbonatadas como cerveza, agua mineral y kombucha hasta por dos semanas. El grifo dispensador de 3 posiciones permite verter y almacenar fácilmente, lo que lo convierte en una opción versátil para cualquier aventura al aire libre.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por materiales

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo Competitive Landscape-Alpha Group, Ardagh Group SA, Berlin Packaging LLC, DrinkTanks, Fort Point Beer Company y otros.



Segmento de informe de mercado de Growlers

por materiales

Cerámico

Vaso

Metal

El plastico

por aplicación

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Segmento de informe de mercado Growlers por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

grupo alfa

Grupo Ardagh SA

Berlín Packaging LLC

Tanques de bebida

Compañía de cerveza Fort Point

Soluciones de vidrio

Growler Werks, Inc.

Brebaje de Krome

Novio Packaging B.V.

Vasija Naranja

Saxco Internacional, LLC

Compañía de cultivadores de pinos del sur

Las empresas Boelter

Wm Croxson & Son Ltd.

Una mujer

