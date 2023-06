Se estima que el mercado de gestión inteligente del agua de China crecerá a una CAGR del 13,4% durante el período de pronóstico. China es uno de los principales países que se enfrenta significativamente a problemas de escasez de agua. Según el Banco Mundial, a pesar de ser la segunda economía más grande del mundo y albergar al 21% de la población mundial, China tiene solo el 6% de los recursos de agua dulce del mundo. Como resultado, el gobierno chino está adoptando estrategias de gestión del agua para superar las preocupaciones de escasez de agua en el país. Por ejemplo, se firmó un memorando de entendimiento (MoU) entre el Departamento Federal Suizo de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones (DETEC) y el Ministerio de Recursos Hídricos de la República Popular China (MWRC).

Además, Imagine H2O, un acelerador global de innovación en agua, presentó su Iniciativa China inaugural en 2018. Ofrece a los empresarios la perspectiva, la visibilidad y los recursos para introducir y escalar soluciones de agua. Imagine H2O permite a las personas desarrollar e implementar la innovación para resolver los desafíos del agua en todo el mundo. La creciente demanda de ciudades inteligentes ofrece una oportunidad importante para el crecimiento del mercado de gestión inteligente del agua en China. Por ejemplo, según la Asociación Empresarial Alemana de Asia y el Pacífico, el gobierno chino está impulsando el desarrollo de ciudades inteligentes y ya cuenta con alrededor de 500 proyectos piloto. El desarrollo de proyectos innovadores de ciudades inteligentes en China involucra algunos factores clave, como la integración digital, soluciones de movilidad nuevas y sostenibles, generación de energía distribuida y gestión automatizada de residuos.

Segmentación del mercado de gestión inteligente del agua de China

por producto

Hardware

Lectura de medidores automatizada

Infraestructura avanzada de medidores

Otro hardware

software y servicios

por aplicación

Residencial

Comercial

Industrial

Perfiles de la empresa

ABB, LTD.

Hitachi, Ltda.

Honeywell Internacional, Inc.

Huawei Technologies Co. Ltd.

Instrumentación Huizhong Co., Ltd.

itron, inc.

Schneider Electric SE

Grupo SUEZ

SUNTRONT TECH CO., LTD.

TOSHIBA INFRASTRUCTURE SYSTEMS & SOLUCIONES CORP.

