Análisis e información del mercado: mercado mundial de gestión del rebaño lechero

Se espera que el mercado de gestión del rebaño lechero sea testigo de un crecimiento del mercado a una tasa del 8,5% en el período de pronóstico de 2021 a 2028 . El informe de investigación de mercado de Data Bridge sobre el mercado de gestión del rebaño lechero proporciona análisis e información sobre los diversos factores que se espera que prevalezcan durante todo el período de pronóstico al tiempo que proporciona sus impactos en el crecimiento del mercado. Los rápidos avances en el sector de la salud a nivel mundial están intensificando el crecimiento del mercado de gestión del rebaño lechero.

El manejo del rebaño lechero se refiere a una técnica que se utiliza para rastrear la salud y la productividad de los animales lecheros. Por lo general, utilizan las técnicas que se utilizan en la agricultura inteligente y también se consideran rentables por naturaleza. Estos se implementan ampliamente en aplicaciones como la gestión del estrés por calor, las granjas lecheras a gran escala y la gestión de la salud, entre otras.

Los principales actores cubiertos en el Informe de mercado de gestión del rebaño lechero son eLaval Inc., GEA Group Aktiengesellschaft, Afimilk Ltd., BouMatic., Fullwood Packo, SCR, DAIRYMASTER, Lely, VAS, SUM-IT, Pearson International LLC, FarmWizard., Waikato Milking Systems NZ LP., Trioliet, FBS Systems Inc., Infovet, Stellapps Technologies Private Limited, UNIFORM-Agri y Madero Dairy Systems SA de CV, entre otros actores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado están disponibles para el mundo, América del Norte, Europa, Asia-Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur por separado. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

La expansión del tamaño del rebaño de las granjas lecheras en todo el mundo actúa como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de gestión del rebaño lechero. El aumento de la demanda de agricultura inteligente técnica con el fin de aumentar la eficiencia y la productividad general, y el aumento de la producción y el consumo de leche y productos lácteos acelerar el crecimiento del mercado. Los importantes ahorros de costes asociados con los productos de gestión del hato lechero y el aumento de las inversiones de financiación para el desarrollo de las granjas lecheras influyen aún más en el mercado. Además, los avances tecnológicos, la rápida urbanización, la innovación digital y las iniciativas gubernamentales para la gestión del hato lechero afectan positivamente al mercado de la gestión del hato lechero. Además, los avances en la gestión extienden la oportunidad rentable a los actores del mercado en el período de pronóstico de 2021 a 2028.

Por otro lado, se espera que las campañas que están en contra de las prácticas no éticas con animales obstaculicen el crecimiento del mercado. Se proyecta que la falta de profesionales capacitados en la gestión lechera desafiará el mercado de gestión del rebaño lechero en el período de pronóstico de 2021-2028.

El mercado de gestión de hatos lecheros está segmentado en función del producto, el tamaño de la granja y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Sobre la base del producto, el mercado de gestión de hatos lecheros se segmenta en software y sistemas automatizados de gestión de hatos lecheros.

Sobre la base del tamaño de la explotación, el mercado de la gestión del hato lechero se segmenta en explotaciones lecheras de pequeña escala, explotaciones lecheras de mediana escala y explotaciones lecheras de gran escala.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de gestión de hatos lecheros se segmenta en recolección de leche, alimentación, reproducción, comodidad de las vacas y gestión del estrés por calor, gestión de terneros, gestión de la salud y otras aplicaciones.

