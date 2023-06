Se prevé que el mercado mundial de galletas saludables crezca a una CAGR significativa del 5,4 % durante el período de pronóstico. La tendencia creciente de un estilo de vida saludable entre las personas está impulsando el crecimiento del mercado global de galletas saludables. Las personas están adoptando una dieta saludable y reduciendo su consumo de azúcar para evitar problemas de salud, lo que aumenta el mercado de galletas saludables. Las empresas comenzaron a incluir trigo, leche, multigrano y otros ingredientes alimentarios saludables en su producción de galletas para hacerlas más nutritivas y saludables para los consumidores. Por ejemplo, en abril de 2021, Britannia Milk Bikis lanzó una galleta Atta 100 % súper saludable con Doodh ki Shakti. Las galletas están infusionadas con leche y este paquete completo aporta la energía equivalente a 1 vaso de leche y 1 roti.

Además, los actores clave del mercado que operan en el mercado de galletas saludables se enfocan cada vez más en el lanzamiento de nuevos productos y en la introducción de nuevas galletas elaboradas con ingredientes orgánicos y saludables como el trigo y la avena, entre otros, para satisfacer a los consumidores y competir en el mercado global. Por ejemplo, en abril de 2022, APEDA lanzó productos de mijo sin gluten para todos los grupos de edad a precios asequibles. Todos los productos de mijo que lanza APEDA son sin gluten, 100% naturales y patentados. Los productos lanzados incluyen galletas de crema, galletas saladas, galletas de leche, mantequilla de maní ragi, mantequilla de maní jowar, jowar upma, khichadi y maltas de mijo (jowar, ragi, bajra). Además, los consumidores saludables prefieren una dieta saludable y galletas orgánicas lo que aumenta la demanda de galletas orgánicas en el mercado global de galletas saludables lo que hizo que muchas empresas expandieran su negocio en la línea de galletas orgánicas contribuyendo al crecimiento del mercado global de galletas saludables. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Doon Bakery con ingredientes orgánicos lanzó bizcochos y galletas sin azúcar en la industria de galletas saludables.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

por ingredientes

Por Canal de Distribución

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Galletas y galletas saladas de la tía Gussie, Galletas Gullón SA, Nairn’s Oatcakes Ltd., Still Sweet, LLC (Good Dee’s), Wellversed Health Pvt. Ltd., y otros.

Segmento de informe de mercado de galletas saludables

Por tipo

Digestivo

Sin gluten

Otros

por ingredientes

Trigo

Avena

multigrano

Otros

Por Canal de Distribución

En línea

Desconectado

Segmento de informe de mercado Galletas saludables por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

Galletas y galletas saladas de la tía Gussie

Compañía de galletas de Burton.

Serpiente gorda.

Ferrara Candy Co.

Galletas Gullón S.A.

General Mills Inc.

Grupo IFFCO

Derretidos Krunchy

Lacanto

Mondel?z Global LLC

Tortas de avena de Nairn Ltd.

pladis alimentos ltd.

Todavía dulce, LLC (Good Dee’s)

Nestlé SA

Tiffany & Co.

Galletas Voortman Ltd.

Salud privada bien versada. Limitado.

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores.

