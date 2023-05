Persistence Market Research ofrece información clave sobre el mercado global de forskoline en su próxima perspectiva, titulada ‘ Forskolin Market : Global Industry Analysis 2013-2017 and Forecast 2018-2026 ‘. En términos de valor, se proyecta que el mercado global de forskoline registre una CAGR saludable de 8.0% durante el período de pronóstico, debido a varios factores, con respecto a los cuales, PMR ofrece información vital en detalle.

Alta propensión para el segmento de control de peso en el mercado de forskoline

Sobre la base del tipo de aplicación, se espera que el segmento de control de peso mantenga su dominio en el mercado de forskoline, con una CAGR significativa del 7,7 % durante el período de pronóstico. El aumento del consumo de alimentos poco saludables con alto contenido calórico ha resultado en una tasa inflada de obesidad entre niños y adultos en los últimos años. Solo en América del Norte, el 34% de los niños consumen comida chatarra poco saludable. La forskoline es un ingrediente herbal que ayuda a perder el exceso de peso, lo que ha impulsado la demanda de forskoline en el mercado a lo largo de los años.

Asia Pacífico será testigo de un crecimiento predominante en el mercado de forskoline

Al ser una economía en desarrollo y tener una alta prevalencia de población con un estado de salud deficiente que sufre de presión arterial, complicaciones respiratorias, insomnio y otros, Asia Pacífico tiene la tasa de crecimiento más alta de forskoline en comparación con otras regiones, ligada al consumo más alto y factores tales como políticas gubernamentales favorables a los suplementos a base de hierbas. Se anticipa que Asia Pacífico sería testigo de la tasa de crecimiento más alta de forskoline, lo que representa un 7,8 % durante el período de pronóstico.

Creciente demanda de forskolina en la industria de la nutrición deportiva

Desarrollar músculos, energía física y mantenerse en forma son los componentes clave de los productos de nutrición deportiva. Sin embargo, los consumidores también están adoptando ingredientes que ayudan a mantener su salud mental. Para esto, varios fabricantes de productos de nutrición deportiva están incluyendo nutrientes que también mantienen la salud cognitiva, promoviendo así la salud mental, emocional y física. La forskoline se obtiene de una fuente vegetal y es útil para perder peso y desarrollar músculos. Además, el nivel de AMP cíclico que aumenta la capacidad de forskoline lo ha convertido en un ingrediente muy popular para la preparación de suplementos nutricionales. Por lo tanto, con la creciente demanda de nutrición deportiva en los próximos años, también se espera que la demanda de forskoline sea testigo de un aumento significativo.

Demanda de los consumidores de productos naturales para impulsar el crecimiento de los ingresos del mercado de forskolina

El cambio generalizado en los estilos de vida atribuido a una multitud de factores, incluida la conciencia ambiental y la mejora de la educación sobre la salud y el bienestar, ha llevado a una creciente demanda de productos naturales como la forskoline. Los consumidores quieren saber el origen del producto y el tipo exacto de ingredientes presentes en él. Además, los consumidores también están dispuestos a pagar un precio superior por los productos naturales. Hay muchos beneficios para la salud asociados con los suplementos naturales, que incluyen pérdida de peso, no obesidad, curas naturales, estilo de vida saludable y control de peso. Las empresas se están enfocando en la introducción de nuevos suplementos de forskoline con beneficios mejorados para expandir su cartera de productos y aumentar su base de clientes.

Este informe cubre las tendencias que impulsan cada segmento y ofrece análisis e información sobre el potencial del mercado de forskoline en regiones específicas. Según el atractivo del mercado, Asia Pacífico y América del Norte son regiones relativamente más atractivas en el mercado de forskoline. Según la aplicación, el mercado de forskoline está segmentado como control de peso, trastornos respiratorios, insomnio, trastornos digestivos y otros.

Mercado global de forskoline: Tablero de competencia

PMR ha perfilado algunas de las empresas más destacadas activas en el mercado global de forskoline, como Sabinsa Corporation, Nutra Green Biotechnology Co., Ltd., Bioprex Labs, Varion Lifesciences Pvt. Ltd., etc., para proporcionar una visión más amplia del mercado global de forskoline.

Mercado mundial de forskoline: información clave

Los principales fabricantes y desarrolladores de productos de forskoline global están procesando forskoline en formas fáciles de usar, como suplementos dietéticos, extractos en polvo y otros. Forskolin también se mezcla con otros ingredientes herbales para proporcionar beneficios adicionales a los consumidores. Los desarrolladores y fabricantes de productos planean incorporar forskoline en cosméticos y otros productos para el cuidado personal, debido a la creciente demanda de productos a base de hierbas.

Mercado de forskoline: segmentación

Concentración 0.1

0.2

0.4

0,95 Solicitud Control de peso

Desórdenes respiratorios

Insomnio

Desordenes digestivos

Otros Región América del norte A NOSOTROS Canada

América Latina Brasil Argentina México Resto de LATAM

Europa Alemania Francia Italia Reino Unido España Rusia Polonia El resto de Europa

Asia Pacífico Porcelana India Japón Corea del Sur Australia y Nueva Zelanda Países de la ASEAN Resto de Asia Pacífico

Oriente Medio y África Países del CCG Pavo África del Norte Sudáfrica Resto de MEA



